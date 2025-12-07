ब्रिटिश काल में दवा देने वाला अस्पताल अब दे रहा 'दर्द', मरीजों को 108 तक पहुंचाने के लिए बुलाना पड़ता है बुलडोजर
ब्रिटिश काल का एक अस्पताल वर्तमान में मरीजों के लिए मुसीबत बन गया है। जर्जर इमारत और खराब रास्तों के कारण, गंभीर रोगियों को एम्बुलेंस तक पहुंचाने के ल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। एक समय ऐसा भी था जब ओखलकांडा के जोस्यूड़ा में स्थित ब्रिटिश कालीन राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी दूर-दराज से लोग इलाज को पहुंचते थे। प्राथमिक उपचार के साथ दवाइयां भी उपलब्ध थी लेकिन पिछले 10 वर्षों से यह अस्पताल दर्द दे रहा है। छह से अधिक गांवों के बीच 20 हजार की आबादी के लिए बना अस्पताल खंडहर स्थिति में है। स्थानीय लोग अस्पताल को दुरुस्त किए जाने की मांग कर रहे हैं लेकिन जनप्रतिनिधियों से लेकर जिम्मेदार अधिकारियों ने मुंह फेर लिया है। ऐसे में मरीजों का छह किलोमीटर दूर चंपावत से लेकर 150 किलोमीटर दूर हल्द्वानी इलाज के लिए पहुंचना मजबूरी है।
यह क्षेत्र रौ घाट (लधियाघाटी) के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र अस्पताल की क्षतिग्रस्त दीवारों में झाड़ उग चुकी है। छत कभी भी गिर सकती है। इलाज को पहुंचने वाले मरीजों के लिए ही नहीं, बल्कि डाक्टर व स्टाफ के लिए भी भवन में बैठना तक मुश्किल है। बाउंड्रीवाल तक नहीं होने से जानवर अस्पताल के अंदर ही घुस जाते हैं। मरीजों व कर्मचारियों को पीने के पानी से लेकर सामान्य उपयोग तक में कठिनाई झेलनी पड़ रही है। इलाज के लिए देवीधुरा (चंपावत) तक जाना पड़ता है। जबकि स्थानीय लोगों ने समस्या को विधायक से लेकर से वरिष्ठ अधिकारियों व नेताओं के साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी अवगत कराया है।इसके बावजूद अभी तक स्थिति जस की तस है। पूर्व डीएम वंदना तक भी शिकायत पहुंची थी। उन्होंने जांच कमेटी गठित की लेकिन कुछ नहीं हुआ।
108 एंबुलेंस तक नहीं पहुंच पाती
विडंबना यह है कि इस अस्पताल में 108 एंबुलेंस सेवा तक नहीं पहुंच पाती है। कई बार गंभीर मरीजों को 108 एबुलेंस तक पहुंचाने के लिए बुलडोजर का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि सड़क भी कच्ची है। अस्पताल की ओर से भी जिम्मेदार अधिकारियों को कई बार पत्र लिखा गया है। इस समय एक डाक्टर, दो फार्मासिस्ट और एक वार्ड बाय कार्यरत हैं। इस अस्पताल के आसपास रौतेला कोट, कचलाकोट, जोस्यूड़ा, वलना, कुकना, नरतोला, पतलिया, बैजवालगांव, सीमा, नौलिया, धैना, पैजना, कैड़ा गांव आदि शामिल हैं।
ब्रिटिश कालीन अस्पताल होने के बावजूद भी अस्पताल में संसाधनों की अत्यधिक कमी है। लोग परेशान है इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। एक डाक्टर तैनात है लेकिन कोई सुविधा नहीं है। - प्रकाश सिंह बोरा, पूर्व ब्लाक प्रमुख ओखलकांडा
मरीजों को गांव में ही बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए। सामान्य इलाज के लिए इधर-उधर न भटकना पड़े।इसके लिए पीएचसी में सुविधाएं बढ़ाई जाएं। - पंकज सिंह बोरा पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य
गांव में रहने वाले लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके।इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को अस्पताल में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। - हीरा सिंह बोरा, पूर्व सैनिक, कचलाकोट
पिछले 10 वर्षों से अस्पताल की हालत जर्जर है। यह कभी भी गिर सकता है। इसकी तत्काल मरम्मत की जाए जिससे कि लोगों को लाभ मिल सके। - दिनेश गोस्वामी, सामाजिक कार्यकर्ता, सुनकोट
ब्रिटिश काल के इस अस्पताल की दयनीय हालत पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। समय रहते मरम्मत और जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं की गई तो किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। पूरे रौ घाट (लधियाघाटी ) क्षेत्र का ब्रिटिशकालीन अस्पताल की दशा सुधारी जाए। - सुरेंद्र सिंह बोहरा, सामाजिक कार्यकर्ता
अस्पताल भवन के आसपास पूरा जंगल बन चुका है। डाक्टर हैं पर इलाज के लिए संसाधन नहीं हैं। सड़क की हालत भी खराब है। लोगों को इलाज के लिए परेशानी होती है। - मंजू रौतेला, स्थानीय निवासी
जर्जर भवन को दुरुस्त करने के लिए बजट की मांग की गई है। उम्मीद है कि जल्द ही बजट मिल जाएगा। इसके बाद भवन की मरम्मत की जाएगी। पानी की कमी को दूर करने के लिए जल संस्थान को लिखा गया है। इस कमी को भी दूर किया जाएग। - डा. हरीश चंद्र पंत, सीएमओ, नैनीताल
