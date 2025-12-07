ब्रिटिश काल में दवा देने वाला अस्पताल अब दे रहा 'दर्द', मरीजों को 108 तक पहुंचाने के लिए बुलाना पड़ता है बुलडोजर

ब्रिटिश कालीन अस्पताल होने के बावजूद भी अस्पताल में संसाधनों की अत्यधिक कमी है। लोग परेशान है इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। एक डाक्टर तैनात है लेकिन कोई सुविधा नहीं है। - प्रकाश सिंह बोरा, पूर्व ब्लाक प्रमुख ओखलकांडा



मरीजों को गांव में ही बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए। सामान्य इलाज के लिए इधर-उधर न भटकना पड़े।इसके लिए पीएचसी में सुविधाएं बढ़ाई जाएं। - पंकज सिंह बोरा पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य



गांव में रहने वाले लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके।इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को अस्पताल में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। - हीरा सिंह बोरा, पूर्व सैनिक, कचलाकोट



पिछले 10 वर्षों से अस्पताल की हालत जर्जर है। यह कभी भी गिर सकता है। इसकी तत्काल मरम्मत की जाए जिससे कि लोगों को लाभ मिल सके। - दिनेश गोस्वामी, सामाजिक कार्यकर्ता, सुनकोट



ब्रिटिश काल के इस अस्पताल की दयनीय हालत पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। समय रहते मरम्मत और जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं की गई तो किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। पूरे रौ घाट (लधियाघाटी ) क्षेत्र का ब्रिटिशकालीन अस्पताल की दशा सुधारी जाए। - सुरेंद्र सिंह बोहरा, सामाजिक कार्यकर्ता



अस्पताल भवन के आसपास पूरा जंगल बन चुका है। डाक्टर हैं पर इलाज के लिए संसाधन नहीं हैं। सड़क की हालत भी खराब है। लोगों को इलाज के लिए परेशानी होती है। - मंजू रौतेला, स्थानीय निवासी



जर्जर भवन को दुरुस्त करने के लिए बजट की मांग की गई है। उम्मीद है कि जल्द ही बजट मिल जाएगा। इसके बाद भवन की मरम्मत की जाएगी। पानी की कमी को दूर करने के लिए जल संस्थान को लिखा गया है। इस कमी को भी दूर किया जाएग। - डा. हरीश चंद्र पंत, सीएमओ, नैनीताल