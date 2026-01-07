जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। अल्मोड़ा गोलना करड़िया धारानौला निवासी महिला के शव को बंधक बनाने के मामले में हल्द्वानी के एक निजी अस्पताल के चिकित्सा निदेशक पर प्राथमिकी दर्ज हो गई है। इमरजेंसी में सिर्फ दो घंटे इलाज के बाद महिला की मौत होने के बाद भी पति से अस्पताल प्रबंधक 30 हजार रुपये की मांग कर रहा था। जिसपर पीड़ित ने एसएसपी से इसकी शिकायत की थी।

हल्द्वानी कोतवाली में टैक्सी चालक नंदन बिरौड़िया ने तहरीर देकर कहा कि तीन दिसंबर की शाम साढ़े चार बजे वह पत्नी सीमा बिरौड़िया को बेस अस्पताल अल्मोड़ा से रेफर कराकर भोटिया पड़ाव चौकी क्षेत्र के एक बड़े निजी अस्पताल लेकर आया था।

पत्नी सीमा स्वयं 108 सेवा के वाहन से उतरकर व्हीलचेयर पर बैठकर अस्पताल के इमरजेंसी में पहुंची थी। जहां उससे पहले इलाज के नाम पर 50 हजार रुपये कैश लिए गए, फिर सात हजार रुपये के टेस्ट करवाए गए। इसके बाद शाम साढ़े छह बजे पत्नी को आइसीयू वार्ड में ले जाया गया।