Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    संवेदनहीनता की हद: इलाज के दौरान महिला की हुई मौत, चंद पैसों के लिए अस्‍पताल ने बंधक बनाया शव

    By Chayan Rajput Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 12:23 PM (IST)

    अल्मोड़ा की एक महिला के शव को हल्द्वानी के एक निजी अस्पताल द्वारा कथित तौर पर बंधक बनाने के मामले में चिकित्सा निदेशक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

     पति बोला सही हालत में आई पत्नी, 30 हजार रुपये नहीं चुकाने पर शव को बना लिया था बंधक. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। अल्मोड़ा गोलना करड़िया धारानौला निवासी महिला के शव को बंधक बनाने के मामले में हल्द्वानी के एक निजी अस्पताल के चिकित्सा निदेशक पर प्राथमिकी दर्ज हो गई है। इमरजेंसी में सिर्फ दो घंटे इलाज के बाद महिला की मौत होने के बाद भी पति से अस्पताल प्रबंधक 30 हजार रुपये की मांग कर रहा था। जिसपर पीड़ित ने एसएसपी से इसकी शिकायत की थी।

    हल्द्वानी कोतवाली में टैक्सी चालक नंदन बिरौड़िया ने तहरीर देकर कहा कि तीन दिसंबर की शाम साढ़े चार बजे वह पत्नी सीमा बिरौड़िया को बेस अस्पताल अल्मोड़ा से रेफर कराकर भोटिया पड़ाव चौकी क्षेत्र के एक बड़े निजी अस्पताल लेकर आया था।

    पत्नी सीमा स्वयं 108 सेवा के वाहन से उतरकर व्हीलचेयर पर बैठकर अस्पताल के इमरजेंसी में पहुंची थी। जहां उससे पहले इलाज के नाम पर 50 हजार रुपये कैश लिए गए, फिर सात हजार रुपये के टेस्ट करवाए गए। इसके बाद शाम साढ़े छह बजे पत्नी को आइसीयू वार्ड में ले जाया गया।

    डाक्टरों ने बताया था कि उनकी पत्नी के हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है, मरीज की मृत्यु हो गई। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि जबरन वसूली करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

    यह भी पढ़ें- हल्द्वानी : पार्षद अमित बिष्ट के बेटे जय के पास मिली पिस्टल, आर्म्स एक्ट में केस दर्ज

    यह भी पढ़ें- हल्द्वानी: खेत में पानी लगाने गई महिला, दिमाग की नस फटने से हुई मौत

    यह भी पढ़ें- बेटे का शव देखकर बेसुध हुई मां, नए साल में दिल्ली से छुट्टी मनाने घर आया था नितिन, हल्द्वानी में मिली मौत