नैनीताल में हनीट्रैप: महिला ने वीडियो काल कर व्यापारी से की अश्लील हरकतें; क्राइम ब्रांच अधिकारी बन मांगे पैसे

Nainital Crime जानकारी के मुताबिक शहर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी ने कोतवाली में तहरीर देकर कहा है कि बीते दिनों उसे एक अज्ञात नंबर से वीडियो कॉल आया। जब उन्होंने कॉल रिसीव किया तो दूसरी ओर से एक महिला नग्न अवस्था में अश्लील हरकतें करते हुए दिखी। जिसके बाद उन्होंने फोन काट दिया। मगर कुछ ही समय बाद व्यापारी को पैसे के लिए फोन आया।

नैनीताल में हनी ट्रैप का मामला, महिला ने व्यापारी से वीडियो कॉल पर की अश्लील हरकतें; मांगे पैसे

Your browser does not support the audio element.

नैनीताल, जागरण संवाददाता। उत्तराखंड में लगातार साइबर क्राइम के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला नैनीताल से सामने आया है। इस बार नैनीताल के प्रतिष्ठित व्यापारी हनी ट्रैप का शिकार हो गए। व्यापारी को एक अज्ञात महिला ने हनी ट्रैपिंग का शिकार बनाया। अज्ञात महिला ने वीडियो कॉल पर प्रतिष्ठित व्यापारी का अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। जिसके बाद महिला के साथी ने क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर व्यापारी से भारी रकम की मांग की। व्यापारी की ओर से कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वीडियो कॉल पर की अश्लील हरकत जानकारी के मुताबिक शहर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी ने कोतवाली में तहरीर देकर कहा है कि बीते दिनों उसे एक अज्ञात नंबर से वीडियो कॉल आया। जब उन्होंने कॉल रिसीव किया तो दूसरी ओर से एक महिला नग्न अवस्था में अश्लील हरकतें करते हुए दिखी। जिसके बाद उन्होंने फोन काट दिया। मगर कुछ ही समय बाद उन्हें एक अज्ञात नंबर से उसी वीडियो कॉल संबंधित अश्लील वीडियो और फोटो भेजे गए। खुद को बताया क्राइम ब्रांच का अधिकारी संबंधित व्यक्ति ने फोन कर खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताते हुए कार्रवाई की बात कही। काफी बातचीत के बाद मामला रफा-दफा करने के लिए उनसे 31 हजार रुपयों की मांग की गयी। एसएसआई दीपक बिष्ट ने बताया कि शिकायती पत्र को साइबर सेल भेज दिया गया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।

Edited By: Swati Singh