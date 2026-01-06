हल्द्वानी: खेत में पानी लगाने गई महिला, दिमाग की नस फटने से हुई मौत

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी: खनस्यू में खेत में पानी लगाने गई 47 वर्षीय महिला की दिमाग की नस फट गई। स्वजन महिला को पहले बेस अस्पताल ले गए, वहां से महिला को डा. सुशीला तिवारी अस्पताल भिजवाया गया। जहां महिला के दिमाग का सीटी स्कैन करने के बाद पता चला कि उसकी नस फट गई है।

पुलिस के अनुसार, टिंबर कोटा बडो खनस्यू निवासी सोबन सिंह अपने परिवार के साथ यहां रहते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी से सोमवार को खेत में सिंचाई के लिए पानी लगाने के लिए कहा था। जहां 47 वर्षीय भवानी देवी खेत में चली गई।

काफी देर तक जब वह घर नहीं लौटी तो स्वजन को चिंता हुई, फिर वह उसे खेत में ढूंढने चले गए। जहां भवानी देवी अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी। आनन-फानन में स्वजन उन्हें हल्द्वानी के बेस अस्पताल में लेकर आए। जिसे बेस अस्पताल के चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया।

इसके बाद स्वजन उसे हल्द्वानी की एक निजी अस्पताल में लेकर चले गए। यहां चिकित्सकों ने उपचार करने से हाथ खड़े कर दिए। जिसके बाद महिला को सुशीला तिवारी अस्पताल लेकर गए। जहां महिला के सिर का सिटी स्कैन किया गया।