उत्तराखंड में एसआईआर ने बनाया घनचक्कर, पिंटू-मिंटू और कालिया के चक्कर में परेशान हुए लोग

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सत्यापन के बावजूद नाम कटने की आशंका से परेशान लोग गुरुवार को एसडीएम कोर्ट पहुंच गए। इनका कहना था कि मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए पिंटू, मिंटू, कालिया, छोटी जैसे नामों के लोगों ने आपत्ति दर्ज की है।

अधिकांश मामलों में आपत्ति दर्ज करने की वजह लंबे समय से क्षेत्र में न रहने और स्थायी तौर पर दूसरे जगहों पर शिफ्टिंग लिखा गया है। जिन लोगों के लिए आपत्ति दर्ज की गई है, उनका कहना था कि वह सभी क्षेत्र में ही रहते हैं। इस बात को साबित करने के लिए वह खुद एसडीएम कोर्ट आए हैं।

एक ही नाम से कई आपत्तियां बनभूलपुरा थाना क्षेत्र से जुड़े वार्ड नंबर 22 से जुड़े लोगों ने हल्द्वानी विधानसभा के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (सिटी मजिस्ट्रेट) एपी वाजपेयी से कहा कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर मैपिंग कराने के बाद बीएलओ के माध्यम से दिए गए फार्म भी भरे गए थे। सत्यापन प्रक्रिया से गुजरने के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम भी आया, जिन लोगों को नाम-पते से जुड़ी शाब्दिक गलतियों के लिए नोटिस पहुंचे थे, उन्होंने दोबारा फार्म भी भर दिया, लेकिन एसआईआर से जुड़े फार्म सात का इस्तेमाल कर कई लोग पुराने नामों को वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश कर रहे हैं। एक ही नाम से कई आपत्तियां दर्ज हो रही हैं।

आपत्तिकर्ताओं में भाजपा से जुड़े बूथ लेवल एजेंट भी शामिल हैं। सिटी मजिस्ट्रेट से मिलने वालों में हाजी राशिद, एहतेशाम, अब्दुल शमी, मतीन अंसारी, नईम अहमद आदि शामिल थे। 13 सितंबर तक कोई भी व्यक्ति दावा-आपत्ति दर्ज कर सकता है। आपत्तियों की बूथवार छंटनी करने के बाद सुनवाई की जाएगी। यह सिलसिला 11 सितंबर तक चलेगा। किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटेगा। - एपी वाजपेयी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एक व्यक्ति कैसे लगा रहा 40 आपत्ति: कांग्रेस कांग्रेस नेता और बूथ लेवल एजेंट वन मयंक भट्ट ने कहा कि हल्द्वानी विधानसभा में डेढ़ हजार वोटरों का नाम कटवाने आनलाइन आपत्ति दर्ज की गई। हैरानी की बात यह है कि कई शिकायतकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने अकेले ही 40-40 नामों पर आपत्ति दर्ज कर रखी है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग सुनियोजित तरीके से नाम कटवाने के मिशन में जुटे हैं। शिकायत के साथ ही शिकायतकर्ताओं की भी गहनता से जांच होनी चाहिए। मामले को लेकर बुधवार को कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से मुलाकात भी की थी।