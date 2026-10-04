उत्तराखंड में आकाशीयन स्पर्धा नेशनल रॉकेटरी चैलेंज, प्लास्टिक की बोतल से बना हाइड्रो रॉकेट हुआ फेमस

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। गौलापार के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय खेल परिसर में आकाशीयन स्पर्धा नेशनल रॉकेटरी चैलेंज के तहत स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की हाइड्रो रॉकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

विद्यार्थियों का कहना है कि उन्होंने यह रॉकेट प्लास्टिक की बोतल से तैयार किए हैं। इसमें 70 प्रतिशत पानी भरा होता है। जिसको एयर प्रेशर के माध्यम से उड़ाया जाता है।

इसका उद्देश्य फ्यूल कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए है। जैसे इन दिनों हाइड्रो ट्रेन, हाइड्रो कार लांच हो रही हैं। भविष्य में इसी तरह हाइड्रो रॉकेट भी बनाए जाएंगे।