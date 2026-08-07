उत्तराखंड के हल्द्वानी में मुखानी रोड पर दो गुटों में पथराव, एक घंटे तक सड़क बनी रणभूमि

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। मुखानी रोड पर शुक्रवार देर रात दो गुटों के बीच जमकर पथराव हुआ। करीब एक घंटे तक सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 20 से अधिक युवक एक-दूसरे पर पत्थर फेंकते रहे। पथराव के दौरान राहगीरों और आसपास के दुकानदारों में दहशत फैल गई। कई लोगों ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए दुकानों और घरों में शरण ली। घटना के दौरान सड़क पर यातायात भी प्रभावित रहा।

आए दिन मारपीट, झगड़े और आपराधिक घटनाएं स्थानीय लोगों का कहना है कि मुखानी क्षेत्र में आए दिन मारपीट, झगड़े और आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। इसके बावजूद पुलिस की नियमित गश्त दिखाई नहीं देती। लोगों का आरोप है कि पुलिस की गैरमौजूदगी के कारण असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं और उनमें कानून का डर खत्म होता जा रहा है।