हल्द्वानी में सबसे अधिक बरसे मेघ, बारिश के चलते जिले की छह सड़कें बंद, मौसम खुलने के बाद बढ़ी उसम

हल्द्वानी में बारिश के चलते जिले की छह सड़कें बंद

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी: पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का क्रम बना हुआ है। नैनीताल जिले में बीते 24 घंटे के अंदर 9.98 एमएम वर्षा रिकार्ड की गई। अगर क्षेत्रवार की बात करें तो जिले में हल्द्वानी में सोमवार सुबह तक सबसे अधिक 40 मिमी बारिश हुई। नैनीताल में 15 मिमी, कालाढूंगी में 11, रामनगर में 2.0, कोश्याकुटोली में 5.1 मिमी वर्षा हु़ई है। बारिश के चलते जिले के छह मार्ग भी बंद हैं। इधर, हल्द्वानी क्षेत्र में सोमवार को दोपहर करीब आधे घंटे हुई मूसलाधार बारिश हुई, लेकिन बारिश के बाद मौसम साफ होने और धूप खिलने से उमस बढ़ गई। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार हल्द्वानी क्षेत्र में सोमवार को अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रहा।

