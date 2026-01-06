सड़क पर खुदे गड्ढे से बचने के लिए कट मारने के दौरान फसली बाइक, मिक्सर ट्रक की चपेट में आने से किशोर की मौत

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। मुखानी स्थित नहर कवरिंग रोड पर टूटी सड़क से वाहन बचाने के लिए बाइक सवार ने कट मार दिया। जिससे बाइक अनियंत्रित हो गई और पीछे बैठा 13 वर्षीय छोटा भाई मिक्सर ट्रक के नीचे आ गया और हादसे में बुरी तरह कुचल गया। जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं बाइक चालक बड़ा भाई घायल हो गया। इस घटना के दौरान मिक्सर ट्रक चालक फरार हो गया।

पुलिस के अनुसार मूलरूप से रायपुर टांडा बरेली निवासी गौरीलाल पनचक्की गली में परिवार संग रहते हैं। वह बंटाई का काम करता है। उसके चार बच्चे हैं। जिसपर सोमवार शाम को गौरीलाल का बड़ा बेटा ललित अपने 13 वर्षीय छोटे भाई अर्जुन के साथ सिलिंडर लेकर मुखानी चौराहे से पनचक्की की ओर घर को जा रहा था।

गड्ढा बना काल बाइक में पीछे बैठे अर्जुन ने सिलेंडर बीच में रखा हुआ था। जैसे ही दोनों जगदंबा नगर स्थित मंदिर के पास पहुंचे वहां निर्माण संस्था की ओर से खोदे गए बड़े गड्ढे से बचने के लिए ललित ने बाइक से कट मार दिया। जिसपर बाइक अनियंत्रित होकर रपट गई।

इससे पीछे बैठा अर्जुन छटककर ट्रक के नीचे आ गया और वह कुचल गया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद पुलिस व स्वजन अर्जुन का शव लेकर डॉ. सुशीला तिवारी अस्पताल लेकर गए। जिसपर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद मौके पर जाम लग गया और भीड़ इकट्ठा हो गई। भोटिया पड़ाव चौकी प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि फरार ट्रक चालक की तलाश की जा रही है।