हल्द्वानी : पार्षद अमित बिष्ट के बेटे जय के पास मिली पिस्टल, आर्म्स एक्ट में केस दर्ज

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी: शहर की राजनीति से जुड़े एक सनसनीखेज मामले में कोतवाली हल्द्वानी पुलिस ने हत्या के आरोपित पार्षद अमित बिष्ट के बेटे को पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से 6.35 बोर की विदेशी पिस्टल और चार जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।

दरअसल, सी ब्लाक जज फार्म निवासी 22 वर्षीय मृतक नितिन लोहनी का दोस्त न्यू फ्रेंड्स कालोनी डहरिया निवासी कमल भंडारी ने बीते दिनों पहले पुलिस को बयान दिए थे कि रविवार की रात पार्षद अमित बिष्ट की ओर से फायरिंग करने के दौरान उसके बेटे जय बिष्ट के पास भी पिस्टल मौजूद थी।