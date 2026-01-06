Language
    हल्द्वानी : पार्षद अमित बिष्ट के बेटे जय के पास मिली पिस्टल, आर्म्स एक्ट में केस दर्ज

    By Sunil Negi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 01:58 PM (IST)

    हल्द्वानी पुलिस ने पार्षद अमित बिष्ट के बेटे जय बिष्ट को एक विदेशी पिस्टल और चार जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी एक सनसनीखेज राजनीत ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी: शहर की राजनीति से जुड़े एक सनसनीखेज मामले में कोतवाली हल्द्वानी पुलिस ने हत्या के आरोपित पार्षद अमित बिष्ट के बेटे को पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से 6.35 बोर की विदेशी पिस्टल और चार जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।

    दरअसल, सी ब्लाक जज फार्म निवासी 22 वर्षीय मृतक नितिन लोहनी का दोस्त न्यू फ्रेंड्स कालोनी डहरिया निवासी कमल भंडारी ने बीते दिनों पहले पुलिस को बयान दिए थे कि रविवार की रात पार्षद अमित बिष्ट की ओर से फायरिंग करने के दौरान उसके बेटे जय बिष्ट के पास भी पिस्टल मौजूद थी।

    उस पिस्टल से जय ने दोनों को बंदूक से मारने इसके आधार पर ही पुलिस ने जय बिष्ट पर अपने पिता की पिस्टल रखने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि जय बिष्ट के पास पिस्टल रखने का कोई लाइसेंस नहीं है।

