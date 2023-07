Haldwani News: अब हल्द्वानी के लोगों को पानी पीना पड़ेगा महंगा, देना होगा अतिरिक्त चार्ज; वार्षिक दर बढ़ी

जल संस्थान के अधिशासी अभियंता आरएस लोशाली ने बताया कि बिलों के वार्षिक टैरिफ चार्ज में बढ़ोतरी होती है। इस बार टैरिफ चार्ज में घरेलू कनेक्शन में नौ से 11 प्रतिशत व व्यावसायिक में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। अगर उपभोक्ता समय पर बिल का भुगतान करते हैं तो घरेलू कनेक्शन में 47 रुपये व व्यावसायिक में करीब 250 रुपये की छूट विभाग देता है।

Haldwani News: अब हल्द्वानी के लोगों को पानी पीना पड़ेगा महंगा, देना होगा अतिरिक्त चार्ज; वार्षिक दर बढ़ी

हल्द्वानी, जागरण संवाददाता। पेयजल उपभोक्ताओं को पानी के लिए जेब अब ज्यादा ढीली करनी होगी। जल संस्थान ने बिलों के वार्षिक दरों में बढ़ोतरी कर दी है। जल संस्थान ने घरेलू कनेक्श्न में नौ से 11 प्रतिशत व व्यावसायिक कनेक्शन में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। वहीं वार्षिक दरों में बढ़ोत्तरी होने से लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि जल संस्थान लोगों को पानी तो नहीं दे पा रहा है, मगर बिल समय पर भेज देता है। अगर विभाग ऐसे ही समय से पूरा पानी दे तो कितना अच्छा हो। नगर क्षेत्र में जल संस्थान के 68 हजार घरेलू कनेक्शन व करीब 12 हजार व्यावसायिक कनेक्शन हैं। अभी तक घरेलू कनेक्शन पर न्यूनतम तीन महीने का 1036 रुपये बिल आता है। अप्रैल में जल संस्थान ने टैरिफ चार्ज नौ से 11 प्रतिशत बढ़ा दिया है। इस कारण जुलाई में आने वाले तीन महीने का बिल 1096 रुपये का आएगा। वहीं व्यावसायिक कनेक्शन में 15 प्रतिशत बढ़ोतरी के बाद 6998 रुपये का बिल आएगा। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता आरएस लोशाली ने बताया कि बिलों के वार्षिक टैरिफ चार्ज में बढ़ोतरी होती है। इस बार टैरिफ चार्ज में घरेलू कनेक्शन में नौ से 11 प्रतिशत व व्यावसायिक में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। अगर उपभोक्ता समय पर बिल का भुगतान करते हैं तो घरेलू कनेक्शन में 47 रुपये व व्यावसायिक में करीब 250 रुपये की छूट विभाग देता है।

