नैनीताल में बेटे ने दोस्त को पीटा तो मां ने कोतवाली में चप्पलों से कर दी पिटाई, कोचिंग के बाहर हुआ था दोनों में विवाद

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी (नैनीताल)। कोचिंग में साथी छात्र की पिटाई करना एक किशोर को भारी पड़ गया। बेटे की हरकत की जानकारी मिलते ही उसकी मां कोतवाली पहुंची और पुलिस के सामने ही बेटे की चप्पलों से पिटाई कर दी। मां का गुस्सा देखकर कुछ देर तक कोतवाली में कौतूहल का माहौल बना रहा।

पुलिस के अनुसार जेल रोड हीरानगर निवासी छात्र और बरेली रोड निवासी छात्र दोनों 12वीं में अलग-अलग स्कूल में पढ़ते हैं। शनिवार शाम दोनों नबावी रोड स्थित एक कोचिंग सेंटर में पढ़ने गए थे। कोचिंग के बाहर दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई।