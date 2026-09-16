उत्तराखंड में सुस्त पड़े गैसपाइन लाइन प्रोजेक्ट को रफ्तार मिलने की उम्मीद! इस शहर में खोदाई को मांगी इजाजत

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। पिछले तीन साल से सुस्त पड़े गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को लेकर अब फिर से कवायद शुरू हो गई है। नवाबी रोड से जुड़ी आबादी को योजना का लाभ दिलाने के लिए जेल रोड चौराहे यानी कालाढूंगी रोड पर खोदाई के लिए अनुमति मांगी गई है।

पाइपलाइन बिछाने के बाद उसे नवाबी रोड से कनेक्ट किया जाएगा। निगम प्रशासन का कहना है कि कालाढूंगी रोड पर लोनिवि और यूयूएसडीए का स्वामित्व होने के कारण उनसे वार्ता के बाद अनुमति मिल जाएगी।

2023 में गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत

हल्द्वानी में वर्ष 2023 में गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। पहले चरण में 161 किमी लाइन बिछाई जानी थी। इसके लिए एचपीसीएल ने शहर के अलग-अलग हिस्सों में खुदाई की।

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हीरानगर व जजफार्म क्षेत्र में कनेक्शन के बाद आपूर्ति भी शुरू कर दी गई। इस बीच काम में देरी से लेकर हादसों की वजह से कार्य की रफ्तार धीमी हो गई। अब नवाबी रोड से जुड़े बड़े इलाके को योजना से जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है।