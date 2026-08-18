हल्द्वानी में AC ठीक करते समय दर्दनाक हादसा, पिता-पुत्री की करंट से मौत

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। बनभूलपुरा में सोमवार रात एसी का आउटडोर ठीक करते समय करंट की चपेट में आने से पिता-पुत्री की दर्दनाक मौत हो गई। पिता को करंट लगता देख 12 वर्षीय बेटी उन्हें बचाने पहुंची, लेकिन वह भी बिजली की चपेट में आ गई। स्वजन दोनों को डा. सुशीला तिवारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। मंगलवार को पोस्टमार्टम होगा।

बनभूलपुरा के वार्ड छह लाल मस्जिद के निकट निवासी 45 वर्षीय नदीम कार के गैराज में काम करते थे। बताया जा रहा है कि सोमवार रात करीब 8:30 बजे वह घर की छत पर एसी का आउटडोर ठीक करने गए थे। अंदेशा है कि इसी दौरान पास लगे बिजली के पोल से करंट की चपेट में आ गए। पिता की चीख-पुकार सुनकर उनकी 12 वर्षीय बेटी अलिज्बा उन्हें बचाने के लिए दौड़ी।