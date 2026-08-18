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हल्द्वानी में AC ठीक करते समय दर्दनाक हादसा, पिता-पुत्री की करंट से मौत

By Pushkar Adhikari Edited By: Vivek Shukla
Updated: Tue, 18 Aug 2026 07:55 AM (IST)

हल्द्वानी के बनभूलपुरा में एसी का आउटडोर ठीक करते समय पिता-पुत्री की करंट लगने से मौत हो गई। पिता को बचाने पहुंची 12 वर्षीय बेटी भी चपेट में आ गई, दोनों को अस्पताल में मृत घोषित किया गया।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

HighLights

  1. हल्द्वानी में एसी ठीक करते समय पिता-पुत्री की मौत।

  2. 12 वर्षीय बेटी पिता को बचाने में हुई शिकार।

  3. दोनों को डॉ. सुशीला तिवारी अस्पताल में मृत घोषित।

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। बनभूलपुरा में सोमवार रात एसी का आउटडोर ठीक करते समय करंट की चपेट में आने से पिता-पुत्री की दर्दनाक मौत हो गई। पिता को करंट लगता देख 12 वर्षीय बेटी उन्हें बचाने पहुंची, लेकिन वह भी बिजली की चपेट में आ गई। स्वजन दोनों को डा. सुशीला तिवारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। मंगलवार को पोस्टमार्टम होगा।

बनभूलपुरा के वार्ड छह लाल मस्जिद के निकट निवासी 45 वर्षीय नदीम कार के गैराज में काम करते थे। बताया जा रहा है कि सोमवार रात करीब 8:30 बजे वह घर की छत पर एसी का आउटडोर ठीक करने गए थे। अंदेशा है कि इसी दौरान पास लगे बिजली के पोल से करंट की चपेट में आ गए। पिता की चीख-पुकार सुनकर उनकी 12 वर्षीय बेटी अलिज्बा उन्हें बचाने के लिए दौड़ी।

जैसे ही उसने पिता को हाथ लगाया, वह भी करंट की चपेट में आ गई। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने आनन-फानन में बिजली आपूर्ति बंद कराई। इसके बाद स्वजन दोनों को एसटीएच लेकर पहुंचे, लेकिन डाक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

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घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। वहीं, घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों के साथ ही विधायक सुमित ह्दयेश समेत स्थानीय नेता भी एसटीएच पहुंच गए थे। जहां मृतक के स्वजन को ढांढस बंधाया।कोतवाल दिनेश फर्त्याल ने बताया कि दोनों शवों का पोस्टमार्टम मंगलवार को कराया जाएगा।