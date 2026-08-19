उत्तराखंड के हल्द्वानी में पिता-बेटी की मौत: बुजुर्ग और गाय को भी लगा था करंट, ऊर्जा निगम की लापरवाही से उजड़ा परिवार
हल्द्वानी के बनभूलपुरा में बिजली के करंट से पिता-पुत्री की मौत हो गई, जिसके लिए ऊर्जा निगम की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। बनभूलपुरा में करंट लगने से पिता-पुत्री की मौत के बाद हर किसी ने ऊर्जा निगम को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया।
लोगों ने बताया कि सोमवार सुबह से पोल में करंट दौड़ रहा था। पहले गाय इसकी चपेट में आई। इसके बाद बुजुर्ग को भी करंट का झटका महसूस हुआ। इसके बाद भी जिम्मेदार मौके पर फाल्ट नहीं ढूंढ पाए और रात होते-होते एक हंसता-खेलता परिवार उजड़ गया।
एसी की आउटडोर यूनिट ठीक करते वक्त हुआ हादसा
बनभूलपुरा में सोमवार रात एसी की आउटडोर यूनिट ठीक करते हुए नदीम सलमानी और उन्हें बचाने में उनकी बेटी अलिज्बा की मौत हो गई थी। घटना के बाद से क्षेत्र में ऊर्जा निगम के खिलाफ जबरदस्त रोष है। मंगलवार को बनभूलपुरा से लेकर मोर्चरी तक हर किसी ने हादसे के लिए ऊर्जा निगम को कसूरवार ठहराया।
स्थानीय लोगों ने बताया कि सोमवार सुबह से नदीम के घर के बाहर के पोल पर करंट आ रहा था। सुबह के समय एक गाय को इस पोल से करंट लगा था। तभी लोगों ने डंडे से गाय को बचाया था। इसके बाद शाम को नदीम के घर पर किराये में दुकान चलाने वाले अजीम को भी पोल से करंट का झटका महसूस हुआ था।
गनीमत रही कि वे बच गए। लोगों ने बताया कि ऊर्जा निगम को करंट आने की शिकायत दोपहर में ही दे दी थी। मौके पर एक कर्मचारी पहुंचा, लेकिन वह फाल्ट नहीं ढूंढ सका। और रात होते-होते करंट ने दो लोगों की जान ले ली।
ट्रांसफार्मर में आए दिन आती है चिंगारी, जगह-जगह झूल रहे तार
बनभूलपुरा क्षेत्र में जगह-जगह तार झूल रहे हैं। बरसात के दिनों में इनसे करंट का बड़ा खतरा रहता है। लाइन नंबर 12 के ट्रांसफार्मर में मंगलवार को भी चिंगारी देखने को मिली। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस ट्रांसफार्मर से आए दिन चिंगारी निकलती है, लेकिन जिम्मेदार नहीं सुनते हैं।
...तो बच जातीं दो जिंदगियां
ऊर्जा निगम की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। ऊर्जा निगम का रवैया बेहद असंवेदनशील है। उनका इमरजेंसी नंबर भी नहीं उठता है। - सलीम सैफी, पार्षद
ऊर्जा निगम इस हादसे के लिए जिम्मेदार है। क्षेत्र में लटकते तार और ट्रांसफार्मर में चिंगारी को लेकर पूर्व में तहसील दिवस में भी शिकायत की है। - शकील सलमानी
बरसात के दिनों में वैसे ही खतरा रहता है। घरों के पास के तार और बिजली के पोल पर कम से कम ऐसी व्यवस्था की जाए कि लोगों को करंट न लगे। - युसूफ गफ्फारी
सुबह से पोल में करंट दौड़ रहा था। आसपास के लोगों ने इसकी शिकायत भी की। अगर समय रहते कार्रवाई की होती तो दो जिंदगियां बच जातीं। - अब्दुल मतीन सिद्दीकी, सपा प्रदेश प्रभारी
ऊर्जा निगम का दावा- पोल में नहीं दौड़ रहा था करंट
बनभूलपुरा हादसे पर ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता प्रदीप कुमार ने दावा किया कि नदीम एसी की आउटडोर यूनिट में दौड़ रहे करंट की चपेट में आए, जबकि उनकी बेटी उन्हें बचाने के प्रयास में करंट की चपेट में आईं। उन्होंने कहा कि बिजली का पोल घर से दो फीट दूरी पर था। इसमें एलटी एबी केबल डली हुई है। घटना के समय पोल में कोई करंट नहीं दौड़ रहा था। कर्मचारियों ने अन्य पोल की भी जांच की थी, उनमें भी करंट नहीं दौड़ रहा था।
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