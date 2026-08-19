उत्तराखंड के हल्द्वानी में पिता-बेटी की मौत: बुजुर्ग और गाय को भी लगा था करंट, ऊर्जा निगम की लापरवाही से उजड़ा परिवार

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। बनभूलपुरा में करंट लगने से पिता-पुत्री की मौत के बाद हर किसी ने ऊर्जा निगम को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया।

लोगों ने बताया कि सोमवार सुबह से पोल में करंट दौड़ रहा था। पहले गाय इसकी चपेट में आई। इसके बाद बुजुर्ग को भी करंट का झटका महसूस हुआ। इसके बाद भी जिम्मेदार मौके पर फाल्ट नहीं ढूंढ पाए और रात होते-होते एक हंसता-खेलता परिवार उजड़ गया।

एसी की आउटडोर यूनिट ठीक करते वक्त हुआ हादसा बनभूलपुरा में सोमवार रात एसी की आउटडोर यूनिट ठीक करते हुए नदीम सलमानी और उन्हें बचाने में उनकी बेटी अलिज्बा की मौत हो गई थी। घटना के बाद से क्षेत्र में ऊर्जा निगम के खिलाफ जबरदस्त रोष है। मंगलवार को बनभूलपुरा से लेकर मोर्चरी तक हर किसी ने हादसे के लिए ऊर्जा निगम को कसूरवार ठहराया।

स्थानीय लोगों ने बताया कि सोमवार सुबह से नदीम के घर के बाहर के पोल पर करंट आ रहा था। सुबह के समय एक गाय को इस पोल से करंट लगा था। तभी लोगों ने डंडे से गाय को बचाया था। इसके बाद शाम को नदीम के घर पर किराये में दुकान चलाने वाले अजीम को भी पोल से करंट का झटका महसूस हुआ था।

गनीमत रही कि वे बच गए। लोगों ने बताया कि ऊर्जा निगम को करंट आने की शिकायत दोपहर में ही दे दी थी। मौके पर एक कर्मचारी पहुंचा, लेकिन वह फाल्ट नहीं ढूंढ सका। और रात होते-होते करंट ने दो लोगों की जान ले ली।

ट्रांसफार्मर में आए दिन आती है चिंगारी, जगह-जगह झूल रहे तार बनभूलपुरा क्षेत्र में जगह-जगह तार झूल रहे हैं। बरसात के दिनों में इनसे करंट का बड़ा खतरा रहता है। लाइन नंबर 12 के ट्रांसफार्मर में मंगलवार को भी चिंगारी देखने को मिली। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस ट्रांसफार्मर से आए दिन चिंगारी निकलती है, लेकिन जिम्मेदार नहीं सुनते हैं।