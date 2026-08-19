हल्द्वानी में करंट से पिता-पुत्री की मौत, गमगीन माहौल में हुए सुपुर्द-ए-खाक; परिवार पर दुखों का पहाड़

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। बनभूलपुरा के वार्ड छह में सोमवार रात करंट की चपेट में आकर जान गंवाने वाले पिता-पुत्री का मंगलवार को पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव घर पहुंचे तो परिवार में कोहराम मच गया। गमगीन माहौल के बीच दोनों को सुपुर्द-ए-खाक किया गया। अंतिम विदाई के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

लाल मस्जिद के निकट निवासी 45 वर्षीय नदीम सलमानी कार गैराज में काम कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। सोमवार रात एसी में आई तकनीकी खराबी ठीक करने के लिए वह छत पर गए थे। इसी दौरान वह करंट की चपेट में आ गए। पिता के चीखने की आवाज सुनकर उनकी 12 वर्षीय बेटी अलिज्बा उन्हें बचाने के लिए दौड़कर छत पर पहुंची।

पत्नी और दोनों बेटियों का रो-रोकर बुरा हाल पिता को बचाने के प्रयास में वह भी करंट की चपेट में आ गई। स्वजन दोनों को तत्काल डा. सुशीला तिवारी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिए गए। शव घर पहुंचते ही पत्नी और दोनों बेटियों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

दोनों बहनें पिता और बड़ी बहन के शव से लिपटकर बिलखती रहीं। एक साथ पिता और बड़ी बेटी की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घर के कमाऊ सदस्य नदीम के चले जाने से परिवार के सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है।