हल्द्वानी में बदला सियासी माहौल, 'निकालो मारो' कहने वाले कांग्रेसियों को एसएसपी ने 'पिलाया पानी'

गणेश जोशी, हल्द्वानी। तारीख आठ अगस्त। रामलीला मैदान में मल्लिकार्जुन खरगे की सभा की तैयारी थी। शहर में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ था। इसी बीच गुस्से में लाल कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेताओं ने एसएसपी कार्यालय में धावा बोल दिया था। कार्यकर्ताओं के वाहन रोके जाने का आरोप लगाया।

एसएसपी को निकालो...मारो...जैसी ऐसी गालियों की बौछार कर दी थी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की उपस्थिति में हुई इस घटना ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया था। इस घटना का पुलिस सांकेतिक विरोध करते रही और कांग्रेसी सड़क पर प्रदर्शन करते रहे।

समय बदला, मुद्दा बदला और 24 दिन बाद तारीख 31 अगस्त हो गई। मगर ठिकाना वही था पुलिस बहुउद्देशीय भवन। इस बार कांग्रेसियों का गुस्सा अपने वरिष्ठ नेता व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज होने को लेकर था।

शिकायत यह भी कि खरगे की सभा के बाद 10 अगस्त को रामलीला मैदान में हुए शुद्धीकरण को लेकर पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक सुमित हृदयेश समेत कई वरिष्ठ नेता पुलिस बहुउद्देशीय भवन पहुंच गए।

तेवर तल्ख थे लेकिन एसएसपी कार्यालय जाने वाली सीढ़ी में इतनी पुलिस लगा दी थी कि सीओ सिटी कार्यालय में ही बैठना पड़ा। भले ही इन नेताओं के अंदर गुस्सा भरा हो, लेकिन इन बार आवाज तक तेज नहीं थी। एक घंटे के इंतजार कराने के बाद एसएसपी डॉ. मंजुनाथ टीसी सीओ कार्यालय में हाथ जोड़ते हुए पहुंचे।

दूसरी तरफ से नेता प्रतिपक्ष आर्य शांत मुद्रा में बैठे थे। पिछले घटनाक्रम के बाद इन दोनों का पहली बार सार्वजनिक रूप से आमना-सामना हुआ था। दोनों ने हाथ जोड़े। सौहार्दपूर्ण माहौल में संवाद हुआ हुआ। नेता प्रतिपक्ष खरगे की सभा स्थल का शुद्धीकरण करने वालों पर प्राथमिकी की जिद करने लगे तो एसएसपी कभी हाथ जोड़ते, कभी उन्हें अपने हाथों से पानी की बोतल उनके सामने रखते हुए पानी पीने का आग्रह करते रहे। कांग्रेस नेताओं की हर बात पर एसएसपी का बार-बार एक ही जवाब था, थोड़ा समय दीजिए।

जब अन्य नेताओं को करा दिया चुप

सोमवार को इस संवाद के दौरान जब सियासत का पारा थोड़ा चढ़ने लगा, कुछ कांग्रेस नेता तेज आवाज में अपनी बात रखने लगे। तब एसएसपी ने बड़े सलीके से मोर्चा संभाल लिया। बोले-'जब सम्मानित नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं तो उन्हें बोलने दीजिए।

'यानी इस बार 'निकालो...मारो...' के बजाय माहौल संवाद का था। दो सितंबर 11 बजे तक कार्रवाई की मांग के बाद नेता प्रतिपक्ष व अन्य नेता उठने लगे तो एसएसपी आर्य को अपने कक्ष में चाय लिए आमंत्रित करते हुए दिखाई दिए। राजनीति को लेकर पुलिस के साथ इस तरह का घटनाक्रम अब चर्चा का विषय बना हुआ है।