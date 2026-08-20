हल्द्वानी में कार कर्ज के नाम पर 9.50 लाख की ठग, फर्जी रसीद भेजकर की धोखाधड़ी

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। कार पर कर्ज दिलाने के नाम पर कारोबारी से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि कर्ज की रकम खाते में आए बिना ही कारोबारी के खाते से किस्त और जुर्माने की रकम कटती रही।

कर्ज खत्म होने का भरोसा दिलाने के लिए आरोपित ने 9.50 लाख रुपये की फर्जी बैंक हस्तांतरण रसीद भी भेज दी। न्यायालय के आदेश पर बनभूलपुरा पुलिस ने वित्तीय कंपनी के अधिकृत अधिकारी समेत तीन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत की है।

किदवई नगर निवासी अनस नवाब ने न्यायालय में दिए प्रार्थनापत्र में बताया कि वह आजाद नगर में हौजरी का कारोबार करते हैं। उनके पास किआ सेल्टोस कार है। कार पर कर्ज लेने के लिए संपर्क करने पर मनोज नाम के व्यक्ति ने खुद को वित्तीय कंपनी का एजेंट बताया।

12 मार्च 2025 को मनोज उनके प्रतिष्ठान पहुंचा और आधार, पैन, बैंक विवरण, आयकर विवरण समेत अन्य दस्तावेज लेकर कुछ कागजात पर हस्ताक्षर कराए। उसी दिन अनस के मोबाइल पर कर्ज की रकम जारी होने का संदेश आया, लेकिन पैसा खाते में नहीं पहुंचा। उन्होंने मनोज से कर्ज निरस्त करने को कहा।

आरोप है कि मनोज लगातार कर्ज निरस्त कराने का आश्वासन देता रहा, लेकिन खाते से जुर्माने और किस्त की रकम कटती रही। तीन अप्रैल और तीन मई को खाते से 295-295 रुपये जुर्माने के रूप में कटे। तीन जून को फिर 295 रुपये कटने के बाद मनोज ने 9.50 लाख रुपये की कथित फर्जी बैंक हस्तांतरण रसीद भेजकर कर्ज की पूरी रकम जमा होने का भरोसा दिलाया।

इसके बावजूद 28 जून को किस्त जमा होने का संदेश आया और तीन जुलाई को खाते से 23,341 रुपये कट गए। आरोप है कि मनोज ने किसी दीक्षा के खाते से 23,241 रुपये अनस के खाते में वापस भेजे और शेष 100 रुपये बाद में देने की बात कही। अगस्त में भी खाते से जुर्माना और 23,341 रुपये की किस्त कट गई। इसके बाद मनोज ने फोन उठाना बंद कर दिया।

अनस ने पहले बनभूलपुरा थाने और बाद में पुलिस अधिकारियों से शिकायत की। कार्रवाई न होने पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने वित्तीय कंपनी के अधिकृत अधिकारी, मनोज और दीक्षा के विरुद्ध संबंधित धाराओं में प्राथमिकी पंजीकृत की है। पुलिस अब कर्ज की प्रक्रिया, बैंक खातों में हुए लेनदेन, फर्जी रसीद और आरोपितों की भूमिका की जांच कर रही है।

दस्तावेज लेकर शुरू की कर्ज की प्रक्रिया मनोज ने खुद को वित्तीय कंपनी का एजेंट बताते हुए कारोबारी से आधार, पैन, बैंक विवरण और आयकर संबंधी दस्तावेज लिए थे। आरोप है कि दस्तावेज लेने के बाद कर्ज जारी होने का संदेश तो आया, लेकिन स्वीकृत रकम खाते में नहीं पहुंची। कारोबारी के पूछने पर आरोपित कई माह तक कर्ज निरस्त कराने का आश्वासन देता रहा।