हल्द्वानी में बुलेट पर खतरनाक स्टंट, प्रेमिका को टंकी पर बैठाकर दौड़ाई बाइक

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। इंटरनेट मीडिया पर रील बनाने और सुर्खियां बटोरने के चक्कर में लोग अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं।

ताजा मामला काठगोदाम कोतवाली क्षेत्र के हैड़ाखान रोड का है, जहां एक युवक ने अपनी प्रेमिका को बुलेट की टंकी पर उल्टा बैठाकर तेज रफ्तार में बाइक दौड़ाई। इस खतरनाक स्टंट का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं, स्थानीय लोगों ने भी पुलिस ने कार्रवाई की मांग की है।

तेजी से बुलेट चला रहा था युवक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक तेजी से बुलेट चला रहा है, जबकि युवती उसकी तरफ मुंह करके बाइक की टंकी पर बैठी हुई है। दोनों इसी जानलेवा अंदाज में पूरी सड़क पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर यह वीडियो सामने आने के बाद हैड़ाखान गांव के कुछ स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को इसकी जानकारी दी।