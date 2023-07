Uttarakhand: नमाज अता करने के बाद युवती ने की खुदकुशी, हड़कंप; कारणों के पता करने में जुटी पुलिस

Girl commits suicide बनभूलपुरा में सुबह की नमाज अता कर युवती ने खुदकुशी कर ली। शनिवार को लाइबा रोजाना की तरह उठी और नमाज अता करने के लिए प्रथम तल पर आई। इसके बाद वह अपने कमरे में वापस चली गई। उसका शव फंदे से लटका मिला। पुलिस मौत का कारण प्रेम-प्रसंग मान रही है और जांच शुरू कर दी है।

Girl commits suicide: बनभूलपुरा में नमाज अता कर युवती ने खुदकुशी कर ली।

Your browser does not support the audio element.