गिरिजा माता मंदिर की बाढ़ से सुरक्षा के लिए जल्द शुरू होगा काम, निरीक्षण के लिए पहुंचे अधिकारी

जागरण, संवाददाता, रामनगर। बरसात का सीजन खत्म होने के बाद मां गिरिजा देवी मंदिर की कोसी नदी की बाढ़ से सुरक्षा के लिए अब दूसरे चरण का कार्य शुरू हो जाएगा। सिचाई विभाग के अफसरों ने निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए मंदिर क्षेत्र का निरीक्षण किया। गिरिजा देवी मंदिर मिटटी के टीले पर स्थित है। वर्ष 2010 व वर्ष 2022 में आई बाढ़ से मिटटी खिसकने से आई दरारों की वजह से टीले को खतरा पैदा हो गया था।

खतरे को देखते हुए गंगा स्नान मेले में श्रद्धालुओं की आवाजाही मंदिर में बंद करनी पड़ी थी और बारिश से बचाने के लिए टीले को बड़े तिरपाल से ढकना पड़ा था। मंदिर की अनदेखी का यह मामला सुर्खियों में रहा तो शासन को 11 करोड़ रुपये की धनराशि निर्माण कार्य के लिए आवंटित की।

बरसात से पहले मिटटी के टीले को कंक्रीट व लोहे की बारीक जाली से सुरक्षित किया गया था। अब दूसरे चरण का काम होना है। शनिवार को निरीक्षण के लिए पहुंचे सिचाई विभाग के अफसरों ने ठेकेदार को दूसरे चरण का कार्य शुरू करने के निर्देश दिए।