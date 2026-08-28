हल्द्वानी के गौलापार में घरेलू विवाद के बाद पति ने पत्नी का सिर फोड़ा, हालत नाजुक

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। गौलापार में गुरुवार दोपहर एक घर में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब घरेलू विवाद के बाद महिला लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ी मिली। उसके सिर से लगातार खून बह रहा था और वह अचेत थी।

घटना की सूचना खुद उसके पति ने 112 हेल्पलाइन नंबर पर दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो महिला को अस्पताल भेजने के साथ पति को हिरासत में ले लिया। शहर के एक निजी अस्पताल में महिला आइसीयू में भर्ती है।

पुलिस के अनुसार देवला तल्ला पजाया गौलापार निवासी 56 वर्षीय महेंद्र सिंह रावत खेतीबाड़ी का काम करता है। गुरुवार दोपहर में उसकी अपनी 45 वर्षीय पत्नी नीलम रावत के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर नीलम ने घर में रखी तलवार और महेंद्र ने फावड़े का डंडा उठा लिया। उसने पत्नी के सिर पर कई वार किए।

गंभीर चोट लगने से नीलम अचेत होकर जमीन पर गिर गई। कुछ ही देर में घर का फर्श खून से लाल हो गया। पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। घायल महिला को डा. सुशीला तिवारी अस्पताल ले जाया गया, यहां प्राथमिकी उपचार के बाद स्वजन उसे निजी अस्पताल ले गए।

महेंद्र की यह दूसरी शादी है। पहली पत्नी से उसके दो और नीलम से एक बच्चा है। तीनों बच्चे अलग-अलग रहते हैं। चिकित्सा अधीक्षक डा. अरुण जोशी के अनुसार महिला की हालत नाजुक होने के कारण उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है।