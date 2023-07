Haldwani में हिंदू युवा वाहिनी व रामपाल के अनुयायी भिड़े, किताबें फूंकीं; कार में तोड़फोड़- पढ़ें पूरा मामला

Haldwani News हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों व रामपाल के अनुयायियों में रविवार को मारपीट हो गई। पुलिस ने रामपाल के मुख्य प्रचारक खुशाल सिंह मेहता समेत तीन नामजद व 10 अज्ञात अनुयायियों पर धार्मिक भावना भड़काने की धारा में प्राथमिकी कर मामले की जांच शुरू कर दी है। रामपाल को नवंबर 2014 को हुए खूनी बरवाला कांड में हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

HighLights -धार्मिक भावना भड़काने वाली पुस्तक बेचने पर भड़के हिंदू वाहिनी के सदस्य, चौकी घेरी -रामपाल के मुख्य प्रचारक समेत तीन नामजद और 10 अज्ञात पर केस

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी: Haldwani News: हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों व रामपाल के अनुयायियों में रविवार को मारपीट हो गई। हिंदू युवा वाहिनी के जिला प्रभारी और एक सिपाही के बीच चौकी में भी तीखी बहस के बाद धक्का-मुक्की हो गई। देर शाम पुलिस ने रामपाल के मुख्य प्रचारक खुशाल सिंह मेहता समेत तीन नामजद व 10 अज्ञात अनुयायियों पर धार्मिक भावना भड़काने की धारा में प्राथमिकी कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं, हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों ने रामपाल से जुड़ी किताबें फूंक डालीं। अनुयायियों की कार में भी तोड़फोड़ की गई। सोनीपत, हरियाणा निवासी रामपाल के ऊपर आर्य समाज के अनुयायी की हत्या का आरोप है। इस केस में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई। रामपाल को नवंबर 2014 को हुए खूनी बरवाला कांड में हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस समय वह जेल में बंद है। भगवान शिव और अन्य देवी-देवताओं को लेकर गलत टिप्पणी रविवार को रामपाल के 10 से अधिक अनुयायी ट्रांसपोर्ट नगर में एक कार से पहुंचे और 20, 30 व 100 रुपये की अलग-अलग पुस्तकें बेचने लगे। आरोप है कि इन पुस्तकों में भगवान शिव और अन्य देवी-देवताओं को लेकर गलत टिप्पणी की गई थी। पुस्तक बेचने की भनक हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों को लगी। 20-25 सदस्य मौके पर पहुंचे और पुस्तक बेचने का विरोध किया। कहासुनी के दौरान दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस रामपाल के मुख्य प्रचारक खुशाल सिंह मेहता को चौकी ले लाई। इस बीच बगैर वर्दी एक सिपाही हिंदू वाहिनी के जिला प्रभारी गोपाल सिंह जीना से भिड़ने लगा। देखते ही देखते धक्का-मुक्की हो गई। बाद में सिपाही ने माफी मांगी और मामला शांत हुआ। इधर, रामपाल के अनुयायियों पर धार्मिक भावना भड़काने का आरोप लगाकर हिंदू वाहिनी से सदस्यों ने चौकी घेर दी। हंगामा बढ़ने की सूचना पर सीओ भूपेंद्र सिंह धोनी, कोतवाल हरेंद्र चौधरी भी मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों की बात सुनी। हिंदू वाहिनी के सदस्य आरोपितों पर कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े रहे। सीओ के समझाने पर मामला शांत हुआ। चौकी इंचार्ज पंकज जोशी ने बताया कि हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु जोशी की तहरीर के आधार पर खुशाल सिंह मेहता समेत तीन नामजद व 10 अज्ञात पर प्राथमिकी कर ली है।

Edited By: Nirmala Bohra