Nainital News: महिला की हत्या के मामले में पांच आरोपी गिरफ्तार, हत्या में उपयोग फावड़ा; बेस बाल बैट भी बरामद

महिला की हत्या के मामले में पांच आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, रामनगर: देवीपुरा बासीटीला गांव में फावड़ा मारकर महिला की हत्या करने के पांच आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में तीन महिलाएं भी हैं। उनके पास से पुलिस ने हत्या के लिए उपयोग किए जाने वाले फावड़ा, डंडे व बेस बाल बैट भी बरामद कर लिया गया। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। रामनगर कोतवाली के अंतर्गत बीते गुरुवार को ग्राम देवीपुरा बासीटीला में शाम को खेत की मेड़ को लेकर हरपाल सिंह एवं चंद्रशेखर के परिवार के बीच विवाद हो गया था। कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष तैश में आ गए। फावड़े, बेस बाल बैट से हमले में एक की मौत बताया जाता है कि हरपाल सिंह व उसके परिवार ने फावड़े, बेस बाल बैट से चंद्रशेखर उसकी मां पार्वती, भाई भूपेंद्र व बहन मंजू पर हमला कर दिया। सिर पर फावड़ा लगने से पार्वती देवी की मौत हो गई। जिसमें चंद्रशेखर की हालत गंभीर बनी हुई है। उसे हायर सेंटर रेफर काशीपुर रेफर कर दिया था। जहां उसका उपचार चल रहा है। इस मामले में मृतक के पुत्र भूपेंद्र की ओर से नामजद आरोपियों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी गई थी। जेल भेजे गये आरोपी कोतवाल अरुण सैनी ने बताया कि महिला की हत्या के आरोप में दूसरे पक्ष के आरोपी बासीटीला गांव निवासी हरपाल सिंह, उसके पुत्र अमित कुमार एवं राजबाला पत्नी मोहन सिंह, राशु देवी पत्नी किशोर कुमार व ग्राम दुल्हापुर ठाकुरद्वारा मुरादाबाद निवासी गीता पुत्री सोपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट से आरोपियों को जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी टीम में एसएसआई अनीस अहमद, विजेंद्र सिंह, हेमंत मौजूद रहे।

Edited By: Riya.Pandey