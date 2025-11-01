Language
    नई-नवेली दुल्‍हन से शराबियों ने की छेड़छाड़, हाथ में फ्रैक्‍चर होने के बाद भी नहीं हारी मर्दानी; तीन गिरफ्तार

    By Prakash Joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 02:36 PM (IST)

    लालकुआं में एक महिला से सरेराह छेड़छाड़ के आरोप में तीन युवक गिरफ्तार हुए हैं। घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो भी बरामद हुई है। पीड़िता ने एक हाथ में प्लास्टर बंधा होने के बावजूद युवकों का डटकर सामना किया, जिसकी बहादुरी की चर्चा हो रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है और मामले की जांच जारी है।

    नवविवाहिता से सरेराह छेड़छाड़ करने वाले तीन युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, लालकुआं। गुरुवार रात्रि लालकुआं में एक नवविवाहिता से सरेराह छेड़छाड़ करने वाले तीन युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन भी बरामद किया है। घटना गुरुवार रात करीब 11 बजे की है। लालकुआं में एक नवविवाहिता अपनी भांजी के साथ बाजार से घर लौट रही थी।

    इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग में हनुमान मंदिर के पास किच्छा की ओर से आती स्कॉर्पियो संख्या यूके 06 एडी-0011में बैठे तीन युवकों ने गाड़ी रोककर महिला से छेड़छाड़ की। जिसके बाद मौके पर पहुंचे महिला के स्वजनों ने तीनों युवकों की जमकर पिटाई लगाते हुए स्कॉर्पियो में तोड़ फोड़ कर दी। जिसके बाद सूचना पर मौके पहुंची पुलिस ने तीनों आरोपितों चन्दन आर्या पुत्र सुरेश राम, अनिल कुमार आर्या पुत्र मोहन राम निवासी राजीवनगर प्रथम, बिन्दुखत्ता व विनोद आर्या पुत्र चतूर राम निवासी कार रोड, शिव मंदिर के पास, बिन्दुखत्ता को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है।

    जबकि स्कार्पियो को सीज कर दिया गया है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर धारा 75(ii)/76/78(i) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर तीनों को जेल भेज दिया है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक वंदना चौहान को सौंपी गई है। आरोपितों को गिरफ्तार करने वाली टीम में उपनिरीक्षक वंदना चौहान, उपनिरीक्षक शंकर नयाल, कास्टेबल गुरमेज सिंह, गणेश गिरी, प्रहलाद सिंह, खीम सिंह दानू थे।

    महिला ने एक हाथ से दिखाई हिम्मत

    पीड़िता के एक हाथ में प्लास्टर बंधा होने के बावजूद उसने युवकों का डटकर सामना किया। वायरल वीडियो में वह एक हाथ से स्कॉर्पियो पर पत्थर मारते हुए नजर आ रही है। उसकी बहादुरी की चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है।

    सोशल मीडिया में वायरल हो रहा घटना का वीडियो

    लालकुआं: मध्यरात्रि राष्ट्रीय राजमार्ग में बीच बाजार हुई छेड़छाड़ की घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय है। घटना की वीडियो तमाम प्लेटफार्मों में चल रही है। जिसको लेकर तमाम प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही है। क्षेत्र वासियों ने पुलिस से नशे के कारोबार पर रोक लगाने और महिला सुरक्षा के लिए गश्त बढ़ाने की मांग की है।

    महिलाओं की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, जनपद में महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

    -

    - मंजूनाथ टीसी, एसएसपी, नैनीताल