उत्तराखंड के कुमाऊं में डा. तितियाल का भगीरथ प्रयास, 120 नेत्रहीनों की दुनिया में लौटी रोशनी

उदय सेठ, हल्द्वानी। कुछ लोग अपना काम करते हैं, कुछ काम को अपना संकल्प बना लेते हैं। डा. जीएस तितियाल ने नेत्रदान को इसी संकल्प की तरह लिया। उनकी जिद है कि किसी की जिंदगी की आखिरी सांस के साथ उसकी आंखों की रोशनी भी खत्म न हो, मृत्यु के बाद भी वही रोशनी किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे, जिसकी दुनिया वर्षों से अंधेरे में है।

इसी जिद को उन्होंने सिर्फ विचार बनकर नहीं रहने दिया। कुमाऊं में आइ बैंक नहीं था तो स्वयं आगे बढ़े, प्रशिक्षण लिया, व्यवस्था खड़ी की और वर्ष 2022 में हल्द्वानी के डा. सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय (एसटीएच) में कुमाऊं का पहला अर्जुन आइ बैंक स्थापित कर दिया।

राजकीय मेडिकल कालेज के अधीन एसटीएच में डा. तितियाल ने आई बैंक स्थापित करने से पहले अपने सहयोगी नेत्र सर्जन डा. नितिन मेहरोत्रा के साथ एम्स दिल्ली में 15 दिन का विशेष प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने वर्ष 2022 से कार्निया प्रत्यारोपण शुरू कर दिया। अब तक 120 नेत्रहीनों में कार्निया प्रत्यारोपित कर चुके हैं। इसके साथ ही डा. तितियाल ने समाज में नेत्रदान को फैली भ्रांतियां को भी दूर करने के प्रयास किए।

इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं व स्वयं सेवी संस्थाओं की भी मदद ली। उन्होंने यह भरोसा दिलाया कि प्रशिक्षित चिकित्सकीय टीम सम्मानपूर्वक कार्निया प्राप्त करती है और मृत व्यक्ति के चेहरे पर कोई ऐसी विकृति नहीं आती, जिससे परिवार को असहजता हो। इसका परिणाम यह हुआ कि आज न केवल हल्द्वानी बल्कि रामनगर से लेकर दूसरे जिले ऊधम सिंह नगर में भी लोग संस्थाओं के जरिये लगातार नेत्रदान का संकल्प ले रहे हैं।

तीन दिन बाद ही पहला नेत्रदान अर्जुन आइ बैंक की स्थापना के महज तीन दिन बाद दमुवाढूंगा निवासी 81 वर्षीय तुलसी धानक के स्वजन ने नेत्रदान करवाकर इस अभियान को पहली बड़ी प्रेरणा दी। साथ ही शरीर को भी मेडिकल कालेज को दान कर दिया था। यह नेत्रदान कुमाऊं में नेत्रहीनों की जिंदगी को रोशन करने की एकदम नई शुरुआत थी।

छह घंटे में निर्णय, किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है डा. तितियाल बताते हैं कि मृत्यु के छह घंटे भीतर कार्निया को सुरक्षित करना बेहद जरूरी होता है। इसलिए जरूरी है कि लोग मृत्यु के तुरंत बाद आई बैंक या संबंधित सामाजिक कार्यकर्ता को सूचित कर दें, जिससे की कार्निया सुरक्षित करने की प्रक्रिया पूरी की जा सके। क्योंकि परिवार के एक छोटे से निर्णय में किसी दूसरे इंसान के लिए पूरी जिंदगी रोशन कर सकता है।