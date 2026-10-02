नवमी पर 'देवियों' का सम्मान करेगी धामी सरकार, देश को देवभूमि से मिलेगा नारी सशक्तीकरण का संदेश

विजय यादव, हल्द्वानी। धामी सरकार शारदीय नवरात्र की नवमी तिथि पर प्रदेश के सभी प्रखंडों में नौ देवियों का सम्मान करेगी। इसके लिए अलग-अलग क्षेत्रों से ऐसी महिलाओं का चयन किया जाएगा जो देश व प्रदेश की प्रगति में अपना योगदान दे रही हैं।

इनमें चिकित्सा, शिक्षा, खेल, समाजसेवा व अन्य क्षेत्र शामिल हैं। चार अक्टूबर को चंपावत में होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। शारदीय नवरात्र पर जब पूरा देश देवी के नौ रूपों की आराधना कर खुद को धन्य कर रहा होगा तब इस प्रस्ताव के जरिये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे देश को देवभूमि से नारी सशक्तीकरण का संदेश देंगे। धामी सरकार महिलाओं की उन्नति व प्रगति के लिए पहले से ही कई योजनाएं संचालित कर रही है।