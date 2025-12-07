Language
    कैंची धाम आने वाले भक्‍तों के लिए अच्‍छी खबर, जाम से मिलेगा छुटकारा; मिला एक और रास्‍ता

    By Manish Sah Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 08:58 PM (IST)

    कैंची धाम मंदिर जाने वाले भक्तों के लिए खुशखबरी है। नैनीताल जिला प्रशासन ने जाम से निजात दिलाने के लिए एक नया रास्ता खोला है। भवाली-अल्मोड़ा राष्ट्रीय ...और पढ़ें

    अस्तित्व में आएगा हाईवे का एक और विकल्प, मिलेगी राहत. File

    संवाद सूत्र, गरमपानी। अल्मोड़ा हल्द्वानी-हाईवे तथा कैंची क्षेत्र में लगने वाले जाम से निजात दिलाने को एक नए वैकल्पिक मार्ग के अस्तित्व में आने की उम्मीद जग गई है। लोनिवि ने कैंची हली मोटर मार्ग से ताड़ीखेत गांव तक करीब तीन किमी मोटर मार्ग निर्माण के लिए सर्वे शुरु कर दिया है। मोटर मार्ग के अस्तित्व में आने से जहां फल उत्पादक पट्टी के किसान लाभान्वित होंगे वहीं पर्यटकों व यात्रियों को कैंची से एक नया वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध होगा।

    अल्मोड़ा हल्द्वानी-हाईवे पर कैंची क्षेत्र से तमाम गांवों को जोड़ने वाले हली हरतपा मोटर मार्ग से अब ताड़ीखेत गांव होते हुए हाईवे पर लोहाली तथा वाया नथुवाखान होते हुए क्वारब तक पहुंचा जा सकेगा। हली से ताड़ीखेत तक करीब तीन किलोमीटर मोटर मार्ग निर्माण को लोनिवि से पहुंचे सर्वे टीम के सदस्यों ने प्रस्तावित मोटर मार्ग के लिए सर्वे कर रिपोर्ट तैयार की।

    टीम के सदस्यों के अनुसार रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी। मोटर मार्ग का निर्माण होने से हली, हरतपा, ताड़ीखेत, थुआ ब्लाक, हरिनगर, हरतोला, उल्गौर, धारी समेत तमाम गांवों के फल उत्पादक किसानों को भी लाभ मिल सकेगी।

    लोनिवि के अवर अभियंता सुरेश डंगवाल के अनुसार सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद फारेस्ट क्लीयरेंस का कार्य शुरु किया जाएगा। जल्द सड़क निर्माण की डीपीआर तैयार कर शासन को भेजी जाएगी। सर्वे टीम में सर्वेयर बसंत कुमार, भुवन साह, ललित प्रसाद आदि मौजूद रहे।