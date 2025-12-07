संवाद सूत्र, गरमपानी। अल्मोड़ा हल्द्वानी-हाईवे तथा कैंची क्षेत्र में लगने वाले जाम से निजात दिलाने को एक नए वैकल्पिक मार्ग के अस्तित्व में आने की उम्मीद जग गई है। लोनिवि ने कैंची हली मोटर मार्ग से ताड़ीखेत गांव तक करीब तीन किमी मोटर मार्ग निर्माण के लिए सर्वे शुरु कर दिया है। मोटर मार्ग के अस्तित्व में आने से जहां फल उत्पादक पट्टी के किसान लाभान्वित होंगे वहीं पर्यटकों व यात्रियों को कैंची से एक नया वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध होगा।

अल्मोड़ा हल्द्वानी-हाईवे पर कैंची क्षेत्र से तमाम गांवों को जोड़ने वाले हली हरतपा मोटर मार्ग से अब ताड़ीखेत गांव होते हुए हाईवे पर लोहाली तथा वाया नथुवाखान होते हुए क्वारब तक पहुंचा जा सकेगा। हली से ताड़ीखेत तक करीब तीन किलोमीटर मोटर मार्ग निर्माण को लोनिवि से पहुंचे सर्वे टीम के सदस्यों ने प्रस्तावित मोटर मार्ग के लिए सर्वे कर रिपोर्ट तैयार की।