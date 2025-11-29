24 घंटे के अंदर उत्तराखंड में मिला दिल्ली ब्लास्ट का दूसरा लिंक, हिरासत में नैनीताल मस्जिद के मौलाना
दिल्ली ब्लास्ट मामले में हल्द्वानी के बाद अब नैनीताल से भी तार जुड़े हैं। तल्लीताल मस्जिद के मौलाना को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिससे जांच और तेज हो गई है। सुरक्षा एजेंसियां मौलाना से पूछताछ कर रही हैं ताकि ब्लास्ट से जुड़े किसी भी संभावित संबंध का पता लगाया जा सके। नैनीताल पुलिस दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है।
जागरण संवाददाता, नैनीताल। दिल्ली ब्लास्ट मामले के तार हल्द्वानी बनभूलपुरा के बाद नैनीताल से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। बनभूलपुरा में राष्ट्रीय जांच एजेंसी और हल्द्वानी पुलिस द्वारा बिलाल मस्जिद के इमाम को हिरासत में लिए जाने के बाद पुलिस को कई इनपुट मिले हैं।
कोतवाली और तल्लीताल पुलिस ने तल्लीताल बूचड़खाना स्थित मस्जिद के मौलाना मोहम्मद नईम को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस बंद कमरे में मौलाना से पूछताछ में जुटी हुई है। साथ ही उसके कमरे से तलाशी ली जा रही है। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। शनिवार को नैनीताल कोतवाली और तल्लीताल थाने की पुलिस टीम तल्लीताल बूचड़खाना क्षेत्र पहुंची। पुलिस के पहुंचते ही क्षेत्रीय लोगों में हड़कंप मच गया।
पुलिस ने मस्जिद के मौलाना मोहम्मद नईम को हिरासत में लिया है। जिससे होटल के बंद कमरे में बीते दो घंटे से पूछताछ चल रही है। वहीं दूसरी टीम मौलाना के कमरे में छानबीन में जुटी हुई है। घटना के बाद से ही क्षेत्र में सनसनी मची हुई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।