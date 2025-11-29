Delhi Blast: केंद्रीय जांच एजेंसी से मिल रहे थे निर्देश, आठ घंटे पूछताछ को लॉकअप बना रहा होटल का कमरा
दिल्ली ब्लास्ट मामले में नैनीताल में एक मौलाना को हिरासत में लिया गया। केंद्रीय जांच एजेंसी के निर्देशों पर होटल के कमरे में आठ घंटे तक पूछताछ चली। मौलाना के भतीजे आसिम कासमी को भी हिरासत में लिया गया। मौलाना नईम 2008 से मस्जिद में कार्यरत है। पुलिस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया।
जागरण संवाददाता, नैनीताल। दिल्ली ब्लास्ट से तार जुड़ने के इनपुट मिलने के बाद नैनीताल में जिस तरह मौलाना को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई वह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी। पूछताछ के लिए हर एक निर्देश केंद्रीय जांच एजेंसी से पुलिस मुख्यालय होते हुए जिले में आ रही थी। दिये जा रहे इनपुट व निर्देशों के आधार पर ही मौलाना से पूछताछ की जा रही थी।
इस दौरान क्षेत्र का स्थित एक होटल का कमरा नंबर एक करीब आठ घंटे तक पूछताछ के लिए लॉकअप बना रहा। इस दौरान पुलिस अधिकारियों से स्थानीय अधिसूचना ईकाई के कर्मियों ने एक-एक कर मौलाना से कई बार पूछताछ की। हालांकि मामला केंद्रीय जांच एजेंसी से जुड़ा होने के कारण पुलिस अधिकारी भी कुछ स्पष्ट कहने से बच रहे है।
पांच घंटे बाद पुलिस अधिकारी कमरे से निकले बाहर
दोपहर 12 बजे हिरासत में लेने के बाद मौलाना को क्षेत्र स्थित होटल के कमरा नंबर एक में बंद कर पूछताछ शुरु की गई। पुलिस की अन्य टीमें उसके आवास व मस्जिद का निरीक्षण करने के साथ ही स्वजनों से भी पूछताछ में जुटी थी। सूचना के बाद खूफिया एजेंसी के तमाम कर्मी होटल में पहुंच गए। लेकिन पांच घंटे तक होटल के कमरा नहीं खुला। शाम करीब पांच बजे सीओ कुछ देर के लिए बाहर निकले और फिर पूछताछ के लिए भीतर चले गए। मौलाना से अलग-अलग चरणों में कई बार पूछताछ कर केंद्रीय जांच एजेंसी से मिल रहे इनपुटों से मिलान किया गया। हालांकि सूत्रों की माने तो मौलाना उसकी पत्नी और बेटे के बयानों में मेल न होने, मौलाना के जवाब व कॉल डिटेल समेत अन्य तथ्यों में भिन्नता होने के कारण जांच का दायरा बढ़ सकता है।
चाचा है मौलाना नईम, नैनीताल कई बार आ चुका है भतीजा आसिम कासमी
आसिम को हिरासत में लिये जाने के बाद जब मामले में नैनीताल निवासी उसके चाचा की भी संदिग्धता नजर आई तो पुलिस ने तत्काल उसे भी हिरासत में ले लिया। बनभूलपुरा इमाम आसिम कई बार नैनीताल आ चुका है। बीते माह 18 सितंबर को नशे को लेकर आयोजित जागरुकता कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वह नैनीताल पहुंचा था। इससे पूर्व गेठिया में अवैध मदरसा ध्वस्त होने, मेट्रोपोल कंपाउंड के ध्वस्तीकरण के बाद भी मुस्लिम संगठन के बैनर तले वह विरोध जताने कई बार नैनीताल आ चुका है।
2008 में दड़ियाल से नैनीताल पहुंचा था नईम
बूचड़खाना स्थित मस्जिद ब्रिटिशकाल से स्थापित है। 2008 में मोहम्मद नईम यहां आया था। जहां वह 17 सालों से मौलाना के पद पर है। नईम की पहली पत्नी से तीन बेटे, जबकि दूसरी पत्नी से दो बेटे व दो बेटियां है। जिसमें सबसे बड़ा बेटा 21 वर्ष जबकि, सबसे छोटी बेटी दस वर्ष की है। मौलाना की उम्र करीब 50 वर्ष बताई जा रही है। हालांकि क्षेत्रवासियों ने बताया कि मस्जिद के कार्यों में ही व्यवस्त रहता था। समाज में भी उसका अधिक उठना बैठना नहीं होने के कारण लोगों को भी उसके संबंध में सीमित जानकारी है।
क्षेत्रवासियों में मचा रहा हड़कंप
पुलिस व खुफिया तंत्र के बूचड़खाना क्षेत्र में पहुंच मौलाना को हिरासत में लेने के बाद से ही क्षेत्रवासियों में हड़कंप मचा रहा। होटल के बाहर जमा पुलिस व खुफिया विभाग के कर्मियों को कई क्षेत्रवासी बालकनी व घरों से झांकते हुए दिखे। खुफिया विभाग कर्मी भी केंद्रीय जांच एजेंसी से मिले इनपुट के बाद जगा नजर आया। जो क्षेत्रीय लोगों से पूछताछ करता दिखा।
