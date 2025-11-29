Delhi Blast: नैनीताल में संदिग्धों का पहले ही मिल गया था इनपुट, 22 नवंबर से एक्टिव थी पुलिस

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। दिल्ली ब्लास्ट के उत्तराखंड कनेक्शन के बाद नैनीताल जिले में पुलिस 22 नवंबर से ही अलर्ट हो गई थी। जिसमें जिले की सीमा क्षेत्र जैसे टांडा जंगल, चोरगलिया, हल्दूआ बैरियर समेत 13 प्वाइंटों पर पुलिस चेकिंग में जुट गई थी। जिसमें पुलिस ने दो दारोगा, एसओ/एसएचओ समेत 12 सिपाही तैनात किए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शनिवार को बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय जांच एजेंसी, दिल्ली पुलिस व एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई के बाद यह बात सामने आई है। जिसमें पुलिस हेडक्वार्टर से नैनीताल पुलिस को 22 नवंबर से ही जिले में सक्रिय रहने के निर्देश मिले थे। हालांकि इसके बाद पुलिस ने कई बार सीमाओं व बैरियर क्षेत्रों में चेकिंग अभियान भी चलाया था।उस दौरान करीब 2257 वाहन भी चेक किए गए थे।

एसटीएफ की टीम के देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर में जांच के बाद नैनीताल में जांच शुरू कर दी गई थी। जिसके बाद टीम को यह अहम सबूत मिले हैं। वहीं नैनीताल जिले में तीन संदिग्धों को हिरासत में लेने के बाद भी पुलिस संदिग्धों पर नजर बनाए रखे हुए है।माना जा रहा है कि अभी हिरासत में लिए गए लोगों से जुड़े अन्य लोगों से भी पूछताछ कर सकती है।

वाहनों की तंगड़ी चेकिंग कार के अंदर रखी अटैची भी की चेक बनभूलुपुरा थाना क्षेत्र में दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन मिलने के बाद पुलिस ने चप्पे-चप्पे पर चेकिंग की। जिसमें पुलिस टीम ने चारपहिया वाहन के अंदर रखा पूरा सामान चेक किया।यही नहीं कार में रखी अटैची को भी पुलिस ने खुलवाकर चेक किया। वहीं दोपहिया वाहनों में भी संदिग्ध लग रहे व्यक्तियों से रुककर पुलिस ने वाहनों के कागजात देखे।पुलिस की ओर से तीन चार दिनों तक क्षेत्र में इसी तरह चेकिंग की जाएगी।

10 चौकी इंचार्ज, एक कंपनी पीएसी, तीन सीओ रहे मौजूद बनभूलपुरा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में बिलाल मस्जिद के इमाम मौलाना. मो. आसिम कासमी को हिरासत में लेने के दौरान क्षेत्र में 10 चौकी इंचार्ज, एक कंपनी पीएसी, तीन सीओ व एक एडिशनल एसपी तैनात रहे। शनिवार को बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस चप्पे-चप्पे पर नजर रख रही थी।