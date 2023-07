Uttarakhand Crime: कार में मिली हल्द्वानी के कारोबारी की लाश, सनसनी; जांच में जुटी पुलिस

Uttarakhand Crime हल्द्वानी में कारोबारी की लाश कार में मिलने से सनसनी फेल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया। जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। छट पूजा स्थल के पास स्थित रामबाग कालोनी निवासी 30 वर्षीय अंकित चौहान पुत्र धर्मपाल का कार रिपेयरिंग सेंटर व होटल है। पुलिस ने मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

टीम जागरण, हल्‍द्वानी: Uttarakhand Crime: हल्द्वानी में कारोबारी की लाश कार में मिलने से सनसनी फेल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है। छट पूजा स्थल के पास स्थित रामबाग कालोनी निवासी 30 वर्षीय अंकित चौहान पुत्र धर्मपाल का कार रिपेयरिंग सेंटर व होटल है। पुलिस के अनुसार शुक्रवार की देर शाम अंकित अपनी बलेनो कार संख्या यूके 04 क्यू 1574 से घर से निकला। लेकिन देर रात तक घर नहीं पहुंचा। शनिवार की सुबह तीनपानी के पास लोगों ने एक कार में युवक को बेसुध पाया और इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया। जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। शिनाख्त अंकित के रूप में हुई। अंकित के मौत की सूचना पर उसके चाहने वालों की मोर्चरी में भीड़ जुट गई है। कार की एसी थी आन, पीछे की सीट पर था अंकित जिस कार में अंकित मिला है वह उसी की है। कोतवाल हरेंद्र चौधरी ने बताया कि कार की एसी आन थी। अंकित पीछे की सीट पर पड़ा था। उसके पैर में मामूली सी खरोंच के अलावा कोई चोट नहीं है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि गैस से उसकी मौत न हुई हो। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है।

Edited By: Nirmala Bohra