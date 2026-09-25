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पांच वर्ष की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जाएंगे : धामी

By Ganesh Joshi Edited By: Rahul Chauhan
Published: Fri, 25 Sep 2026 10:47 PM (IST)

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जागरण विमर्श में कहा कि 2027 में वे पांच साल के कार्यों का रिपोर्ट कार्ड ...और पढ़ें

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जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विकास केवल बड़ी परियोजनाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। समाज के अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना ही सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं।

जब 2027 में हम जनता के बीच जाएंगे तो केवल दावों के साथ नहीं जाएंगे, बल्कि अपने पांच साल में किए गए कामों का रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएंगे। अंतिम निर्णय तो देवभूमि की महान जनता को करना होगा। जनता ने हमेशा आशीर्वाद दिया है। विश्वास है कि जनसेवा, सुशासन और विकास के अपने विकल्प रहित संकल्प पर ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहेंगे।

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शुक्रवार को होटल फार्च्यून में उत्तराखंड : आशाएं व चुनौतियां विषय पर आयोजित जागरण विमर्श के उद्घाटन सत्र का शुभारंभ करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के विकास की इस यात्रा में हमारी संस्कृति, पहचान और विरासत भी पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़नी चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार राज्य को विकास के प्रतिबद्ध है। जहां एक ओर सड़क, रेल, हवाई कनेक्टिविटी, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा इन क्षेत्रों में तेजी से काम हो रहा है, वहीं समान नागरिक संहिता का कानून के साथ ही राज्य में सख्त भू-कानून लागू किया गया है।

सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण लागू किया। सीएम ने महान विचारक दीनदयाल उपाध्याय को याद करते हुए कहा कि सरकार एकात्म मानववाद के सिद्धांत के अनुसार समाज के अंतिम छोर तक सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश कर रही है।

राज्य में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन साधने की चुनौती है, लेकिन जनता की आशाओं व उम्मीदों के साथ जागरण के इस विमर्श से चुनौतियों का समाधान भी निकलेगा।

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इससे पहले दैनिक जागरण समूह के निदेशक संदीप गुप्त ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि जागरण विमर्श का उद्देश्य ऐसे विषय सामने लाने हैं, जिनका समाधान संभव हो सके। राज्य के लिहाज से विकास के साथ ही पर्यावरण के विषय भी महत्वपूर्ण हैं। इसके लिए बेहतर नीतियाें के साथ ही समन्वय भी जरूरी है।

अखबार में प्रकाशित समस्याओं से निकलता है समाधान का रास्ता

सीएम ने जागरण विमर्श के लिए दैनिक जागरण परिवार को बधाई देते हुए कहा कि दैनिक जागरण की यात्रा वर्ष 1942 में स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में प्रारंभ हुई थी और तब से लेकर आज तक इस समाचार पत्र ने जन सरोकार से जुड़े हुए विषयों को बहुत मजबूती से उठाकर घर-घर तक अपनी एक मजबूत विश्वसनीयता बनाई है, एक मजबूत परंपरा को आगे बढ़ाया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा दौर में मीडिया की जिम्मेदारी पहले से कहीं बढ़ गई है। मीडिया केवल समाचार पहुंचाने का माध्यम नहीं है, बल्कि जनता और व्यवस्था के बीच एक संवाद का भी महत्वपूर्ण सेतु है। दोनों का समन्वय करने का काम भी मीडिया के माध्यम से होता है।

अखबार में प्रकाशित किसी गांव की सड़क या पेयजल की समस्या, स्वास्थ्य से संबंधित व्यवस्था है या किसी नागरिक की समस्या से जुड़ी हुई खबर से समस्या के समाधान का रास्ता निकलता है।

उन्होंने कहा कि इंटरनेट मीडिया के दौर में सूचनाएं बहुत तेजी से फैलती हैं। ऐसे समय में तथ्यपरक व प्रामाणिक पत्रकारिता का महत्व बहुत बढ़ जाता है। सकारात्मक आलोचना, तथ्यपरक सवाल हमारे लोकतंत्र में हैं और उसको और मजबूत करते हैं।