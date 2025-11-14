Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ramnagar: पुछड़ी गांव में बुजुर्ग की हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज, संदिग्धों से हुई पूछताछ

    By Trilok Rawat Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 08:04 PM (IST)

    रामनगर के पुछड़ी गांव में एक बुजुर्ग की हत्या के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है और ग्रामीणों से सहयोग की अपील की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सूत्रों की मानें तो हत्या के खुलासे के करीब पहुंची पुलिस, साक्ष्य संकलन में जुटी. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, रामनगर। पुछड़ी गांव में बुजुर्ग की मौत के मामले में पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस तीन चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गांव महेशपुर रोशनपुर थाना भगतपुर जिला मुरादाबाद निवासी सलीम अली 65 पुत्र शेर अली रामनगर के पुछड़ी गांव में झोपड़ी बनाकर रहता था। सलीम के दो पुत्र एक पुत्री मुरादाबाद में रहती है। जबकि एक विवाहित पुत्र रियाज व विवाहित पुत्री भी पिता से अलग-अलग पूछड़ी गांव में ही रहते हैं।

    सलीम अली मुरादाबाद के महेशपुरा गांव में अपनी तीन बीघा जमीन का सौदा करके बुधवार को पूछडी गांव आया था। रात में ही सिर पर धारदार हथियार मारकर उसकी हत्या कर दी गई। गुरुवार सुबह पड़ोसी ने झोपड़ी के भीतर शव देखा। इस मामले में मृतक के पुत्र रियाज की ओर से अज्ञात के विरुद्ध उसके पिता की हत्या किए जाने की तहरीर सौंपी।

    पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने शुक्रवार को इस मामले में तीन चार संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। सूत्र बताते हैं कि पुलिस को भी अपनी जांच में सलीम की हत्या के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। पुलिस हत्या के खुलासे के करीब तक पहुंच गई है। इस संबंध में पुलिस साक्ष्य संकलन का प्रयास कर रही है।

    कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि पुलिस जांच में जुटी है। कुछ जानकारी मिली हे, उन पर काम किया जा रहा है। जल्द घटना का खुलासा किया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- दुबई से गिरफ्तार हुआ उत्तराखंड का सबसे बड़ा ठग! डीजीपी खुद कर रहे थे केस की मॉनिटरिंग

    यह भी पढ़ें- कार निकालने को लेकर उपजा विवाद बना खूनी खेल, धारदार हथियार से काट दी अंगुलियां