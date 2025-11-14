Ramnagar: पुछड़ी गांव में बुजुर्ग की हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज, संदिग्धों से हुई पूछताछ

जागरण संवाददाता, रामनगर। पुछड़ी गांव में बुजुर्ग की मौत के मामले में पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस तीन चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गांव महेशपुर रोशनपुर थाना भगतपुर जिला मुरादाबाद निवासी सलीम अली 65 पुत्र शेर अली रामनगर के पुछड़ी गांव में झोपड़ी बनाकर रहता था। सलीम के दो पुत्र एक पुत्री मुरादाबाद में रहती है। जबकि एक विवाहित पुत्र रियाज व विवाहित पुत्री भी पिता से अलग-अलग पूछड़ी गांव में ही रहते हैं।

सलीम अली मुरादाबाद के महेशपुरा गांव में अपनी तीन बीघा जमीन का सौदा करके बुधवार को पूछडी गांव आया था। रात में ही सिर पर धारदार हथियार मारकर उसकी हत्या कर दी गई। गुरुवार सुबह पड़ोसी ने झोपड़ी के भीतर शव देखा। इस मामले में मृतक के पुत्र रियाज की ओर से अज्ञात के विरुद्ध उसके पिता की हत्या किए जाने की तहरीर सौंपी।