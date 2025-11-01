Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    MP के भाइयों द्वारा जहर खाने का मामला: हल्‍द्वानी पहुंचे मामा ने किया अंतिम संस्‍कार, बुआ पर संगीन इल्‍जाम

    By Chayan Rajput Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 07:24 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के दो भाइयों द्वारा जहर खाने के मामले में पुलिस दोनों परिवारों से लगातार पूछताछ कर रही है। बृजेश के ठीक होने के बाद उससे भी पूछताछ की जाएगी। दोनों भाइयों ने अपने मोबाइल फोन रीसेट कर दिए हैं, जिसके कारण आत्महत्या के कारणों की जांच पुलिस पूछताछ के बाद ही हो पाएगी। मामा ने हल्द्वानी पहुंचकर अंतिम संस्कार किया और बुआ पर गंभीर आरोप लगाए।

    prefferd source google
    Hero Image

    मामा ने हल्द्वानी में किया मध्य प्रदेश निवासी मृतक का अंतिम संस्कार। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। मध्य प्रदेश से काठगोदाम आकर आत्मघाती कदम उठाने वाले मृतक शिवेश मिश्रा(22) का शनिवार को हल्द्वानी में ही अंतिम संस्कार कर दिया है। बड़े मामा अंबिका पांडे ने कहा कि इन्हें चाहने वाला अब परिवार में कोई नहीं है। इसलिए इनका शव मध्य प्रदेश ले जाकर क्या करें? इसलिए हमने हल्द्वानी में ही शिवेश का अंतिम संस्कार कर दिया है। प्रयागराज जाकर अस्थि विसर्जन कर देंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मध्य प्रदेश जिला रीवा निवासी व वर्तमान में बड़ौदरा के रहने वाले अंबिका पांडे शिवेश व बृजेश मिश्रा के बड़े मामा हैं। शनिवार को वह हल्द्वानी मोर्चरी पहुंचे। तब जाकर शिवेश का पोस्टमार्टम कराया गया। मामा पांडे ने कहा कि इनके माता-पिता के गुजरने के बाद आए दिन पारिवारिक विवाद बना रहता है। दोनों भांजों को काफी प्रताड़ित किया जाता था। आरोप लगाया कि गेहूं कटाई के बाद जब दोनों ने अपनी मर्जी से गेहूं बेच दिए तो बुआ ने फोन पर इनको डांटा था।

    डांट से डरकर दोनों भाइयों ने उन्हें फोन किया था। इसके बाद वह पुणे में काम की तलाश में निकल गए लेकिन पुणे के बजाय वह जबलपुर में किसी दोस्त के पास चले गए। दोस्त ने उत्तराखंड में किसी से दोनों भाइयों का कुछ रोजगार देने के लिए संपर्क कराया। हो सकता है यहां भी उन्हें कोई काम नहीं मिला होगा। हतोत्साहित होकर दोनों ने जहरीला पदार्थ खा लिया।

    निजी कंपनी में कार्यरत मामा ने कहा कि दोनों के परिवार में अब उन्हें चाहने वाला कोई नहीं है। जबकि अस्पताल में भर्ती बृजेश(20) की भी देखरेख करनी है। शव को मध्य प्रदेश ले जाने का खर्चा भी बहुत अधिक है। इसके चलते उन्होंने राजपुरा घाट में शव का अंतिम संस्कार कर दिया है।

    समासजेवी की मदद से करवाया अंतिम संस्कार

    हल्द्वानी में किसी ने उन्हें समाजसेवी हेमंत गौनिया के बारे में बताया। अन्जान प्रदेश में हेमंत ने उनकी पूरी सहायता की। एंबुलेंस से शव को राजपुरा घाट ले जाने से लेकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में लगने वाले खर्च में पूरा सहयोग किया। हेमंत 15 माह महीने 220 लावारिश शवों का अंतिम संस्कार कराया है।

    बृजेश से कहा है बड़ा भाई दिल्ली अस्पताल में है भर्ती

    मामा अंबिका पांडे ने कहा कि बृजेश की हालत अब थोड़ी ठीक है। जब भी वह नींद से उठता है, बड़े भाई शिवेश के बारे में ही पूछता है। उसे बताया गया है कि शिवेश को एक दिल्ली अस्पताल में रेफर किया गया है। उसका वहां इलाज चल रहा है। कहा कि चिकित्सकों का कहना है कि बृजेश को दो-तीन दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर देंगे। दोनों भाइयों ने अपने मोबाइल भी पूरा रिसेट मार दिया है।

    दोनों के परिवार वालों से लगातार पूछताछ की जा रही है। बृजेश के ठीक होने के बाद उससे भी पूछताछ की जाएगी। दोनों ने मोबाइल रिसेट मार दिए हैं। पुलिस पूछताछ के बाद ही आत्मघाती कदम उठाने की जांच की जाएगी।

    -

    - मनोज कत्याल, एसपी सिटी