जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। मध्य प्रदेश से काठगोदाम आकर आत्मघाती कदम उठाने वाले मृतक शिवेश मिश्रा(22) का शनिवार को हल्द्वानी में ही अंतिम संस्कार कर दिया है। बड़े मामा अंबिका पांडे ने कहा कि इन्हें चाहने वाला अब परिवार में कोई नहीं है। इसलिए इनका शव मध्य प्रदेश ले जाकर क्या करें? इसलिए हमने हल्द्वानी में ही शिवेश का अंतिम संस्कार कर दिया है। प्रयागराज जाकर अस्थि विसर्जन कर देंगे।

मध्य प्रदेश जिला रीवा निवासी व वर्तमान में बड़ौदरा के रहने वाले अंबिका पांडे शिवेश व बृजेश मिश्रा के बड़े मामा हैं। शनिवार को वह हल्द्वानी मोर्चरी पहुंचे। तब जाकर शिवेश का पोस्टमार्टम कराया गया। मामा पांडे ने कहा कि इनके माता-पिता के गुजरने के बाद आए दिन पारिवारिक विवाद बना रहता है। दोनों भांजों को काफी प्रताड़ित किया जाता था। आरोप लगाया कि गेहूं कटाई के बाद जब दोनों ने अपनी मर्जी से गेहूं बेच दिए तो बुआ ने फोन पर इनको डांटा था।

डांट से डरकर दोनों भाइयों ने उन्हें फोन किया था। इसके बाद वह पुणे में काम की तलाश में निकल गए लेकिन पुणे के बजाय वह जबलपुर में किसी दोस्त के पास चले गए। दोस्त ने उत्तराखंड में किसी से दोनों भाइयों का कुछ रोजगार देने के लिए संपर्क कराया। हो सकता है यहां भी उन्हें कोई काम नहीं मिला होगा। हतोत्साहित होकर दोनों ने जहरीला पदार्थ खा लिया।

निजी कंपनी में कार्यरत मामा ने कहा कि दोनों के परिवार में अब उन्हें चाहने वाला कोई नहीं है। जबकि अस्पताल में भर्ती बृजेश(20) की भी देखरेख करनी है। शव को मध्य प्रदेश ले जाने का खर्चा भी बहुत अधिक है। इसके चलते उन्होंने राजपुरा घाट में शव का अंतिम संस्कार कर दिया है।

समासजेवी की मदद से करवाया अंतिम संस्कार हल्द्वानी में किसी ने उन्हें समाजसेवी हेमंत गौनिया के बारे में बताया। अन्जान प्रदेश में हेमंत ने उनकी पूरी सहायता की। एंबुलेंस से शव को राजपुरा घाट ले जाने से लेकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में लगने वाले खर्च में पूरा सहयोग किया। हेमंत 15 माह महीने 220 लावारिश शवों का अंतिम संस्कार कराया है।