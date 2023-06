मामला शहर में चर्चा में रहा। घटना हल्द्वानी के एक जिम की है। जिम में वर्कआउट के बाद पंजा लड़ाना दो बॉडी बिल्डर को भारी पड़ गया। एक की मासपेशियों में खिंचाव आया तो दूसरे के हाथ की हड्डी टूट गई। दोनों ने अस्पताल में उपचार कराया। एक बॉडी बिल्डर हल्द्वानी जबकि दूसरा लालकुआं का बताया जा रहा है। दोनों एक ही जिम में वर्कआउट करते हैं।

HighLights एक के मासपेशियों में खिंचाव, दूसरे की हड्डी टूटी जिम करने के बाद लड़ा रहे थे पंजा, चर्चा बनी घटना

जासं, हल्द्वानी: जिम में वर्कआउट के बाद पंजा लड़ाना दो बॉडी बिल्डर को भारी पड़ गया। एक की मासपेशियों में खिंचाव आया तो दूसरे के हाथ की हड्डी टूट गई। दोनों ने अस्पताल में उपचार कराया। मामला शहर में चर्चा में रहा। घटना हल्द्वानी के एक जिम की है। गुरुवार को वर्कआउट के बाद दो बॉडी बिल्डर पंजा लड़ाने लगे। चंद मिनट तक दोनों एक-दूसरे की ताकत से जूझते रहे। अचानक कट की आवाज आई तो दोनों की चीख- पुकार मचने लगी। हाथ में तेज दर्द की शिकायत पर दोनों को निजी अस्पताल ले जाया गया। एक्सरे कराने पर में एक के हाथ में फ्रैक्चर जबकि दूसरे के हाथ में मासपेशियों में खिंचाव आ गया है। एक बॉडी बिल्डर हल्द्वानी, जबकि दूसरा लालकुआं का बताया जा रहा है। दोनों एक ही जिम में वर्कआउट करते हैं।

