भाजपा के हाथ लगी लॉटरी, उत्तराखंड के तीन जिला सहकारी बैंकों में भाजपा का परचम

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। जिला सहकारी बैंकों में गढ़वाल के बाद कुमाऊं के तीन जिलों के जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिए गए हैं। अब दस में से नौ जिला सहकारी बैंकों में भाजपा के अध्यक्ष बन चुके हैं।

पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक में नरेंद्र मोहन सिंह माहरा अध्यक्ष और उमेश सिंह महर उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। ऊधम सिंह नगर में ममता महरोत्रा को अध्यक्ष चुना गया है। नरेन्द्र सिंह उपाध्यक्ष चुने गए। जबकि नैनीताल में रविंद्र सिंह रैकुनी अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं।