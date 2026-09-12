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भाजपा के हाथ लगी लॉटरी, उत्तराखंड के तीन जिला सहकारी बैंकों में भाजपा का परचम

By Digital Desk Edited By: Nirmala Bohra
Published: Sat, 12 Sep 2026 09:02 AM (IST)

उत्तराखंड के तीन जिला सहकारी बैंकों में भाजपा के अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए, जिससे अब कुल नौ बैंकों में भाजपा का कब्जा हो गया है।

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जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। जिला सहकारी बैंकों में गढ़वाल के बाद कुमाऊं के तीन जिलों के जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिए गए हैं। अब दस में से नौ जिला सहकारी बैंकों में भाजपा के अध्यक्ष बन चुके हैं।

पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक में नरेंद्र मोहन सिंह माहरा अध्यक्ष और उमेश सिंह महर उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। ऊधम सिंह नगर में ममता महरोत्रा को अध्यक्ष चुना गया है। नरेन्द्र सिंह उपाध्यक्ष चुने गए। जबकि नैनीताल में रविंद्र सिंह रैकुनी अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं।

सहमति नहीं बनने पर उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचन नहीं हो सका। किसानों से जुड़ी संस्था में अध्यक्ष पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। भाजपा ने एक दिन पहले ही तीनों जिलों में अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए थे। इसके बाद तीनों जिलों में निर्विरोध निर्वाचन हो गया।