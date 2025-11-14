Bihar Election Result: एनडीए की प्रचंड जीत पर उत्तराखंड में भाजपाईयों का जश्न, नैनीताल में बंटे लड्डू-बर्फी
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर उत्तराखंड भाजपा में खुशी की लहर है। नैनीताल में कार्यकर्ताओं ने लड्डू-बर्फी बांटकर और ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने इस जीत को प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों का परिणाम बताया।
जागरण संवाददाता, नैनीताल। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की करिश्माई जोड़ी के नेतृत्व में एनडीए की प्रचंड जीत ने नैनीताल में भाजपाईयों में भी उत्साह भर दिया। कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण कर इस जीत का जश्न मनाया और कांग्रेस नेतृत्व पर खूब चुटकियां लेते हुए दावा किया कि 2027 में मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य में प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बनेगी।
शुक्रवार को बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मल्लीताल श्रीराम सेवक सभा प्रांगण में जुटे और प्रधानमंत्री मोदी व पार्टी संगठन के समर्थन में खूब नारेबाजी की। विधायक सरिता आर्य ने कहा कि बिहार की प्रचंड जीत पीएम मोदी व सीएम नितीश के करिश्माई नेतृत्व व सुशासन की जीत है। 2027 में सीएम धामी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी।
इस दौरान उत्साह ने लबरेज कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस के दुष्प्रचार व आरजेडी के जंगलराज पर जनता ने करारी चोट की है, कांग्रेस नेतृत्व जब तक नकारात्मक राजनीति करता रहेगा, उसकी हर राज्य में हार का सिलसिला बढ़ता चला जाएगा।
इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कर जश्न मनाया। इस मौके पर विधायक सरिता आर्य, नगर अध्यक्ष नितिन कार्की, जिला उपाध्यक्ष दयाकिशन पोखरिया, वरिष्ठ नेता अरविंद पडियार, पूर्व अध्यक्ष आनंद बिष्ट, निखिल बिष्ट, कविता गंगोला, विशाल वर्मा, पंकज बर्गली, सभासद गजाला कमाल, भगवत रावत, पूरन सिंह बिष्ट, विकास जोशी, संतोष आर्य, पंकज बर्गली, भोपाल बिष्ट, मयंक पंत, केके शर्मा, प्रदीप कुमार, मोहित लाल साह, रमेश भाकुनी, कलावती असवाल, नीतू जोशी, गोविंद बिष्ट, हरीश राणा, कैलाश मिश्रा, राहुल नेगी, रक्षित साह आदि मौजूद रहे।
