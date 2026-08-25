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नैनीताल : भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष की बढ़ीं मुश्किलें, देहरादून की महिला ने दर्ज कराई शारीरिक शोषण और ठगी की zero FIR

By Digital Desk Edited By: Shiv Govind Mishraa
Updated: Tue, 25 Aug 2026 07:05 PM (IST)

पॉक्सो मामले में जेल में बंद भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पांडे की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। देहरादून की एक महिला ने उन पर यौन शोषण और 18 तोले सोने के गहने ठगने का आरोप लगाते हुए जीरो एफआईआर दर्ज कराई है।

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HighLights

  1. नरेश पांडे पर देहरादून की महिला ने लगाए नए आरोप।

  2. यौन शोषण और 18 तोले सोने के गहने ठगने का केस।

  3. नैनीताल में जीरो एफआईआर दर्ज, देहरादून स्थानांतरित।

जागरण संवाददाता, नैनीताल। यौन शोषण व गर्भपात के आरोपों के बाद पोक्सों मामले में जेल में बंद भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष की मुश्किलें और बढ़ गई है। एक युवती एक नाबालिग किशोरी के बाद अब देहरादून की एक महिला ने पुलिस तक पहुंच नरेश पांडे पर यौन शोषण व सोने के गहने ठगने के आरोप लगाए है। शिकायत पर पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर मामला देहरादून हस्तांतरित कर दिया है।

देहरादून निवासी महिला ने मल्लीताल कोतवाली पहुंचे शिकायती पत्र दिया है कि वह देहरादून के एक मॉल में काम करती थी। इस बीच नरेश पांडे अपने अंगरक्षकों के साथ खरीदारी के लिए आया करता था। जहां जान पहचान के बाद उसने अच्छी जगह नौकरी दिलाने की मांग की तो नरेश पांडे ने उसे देहरादून स्थित अपने रिजार्ट में नौकरी दिलाने की बात कही।

कुछ दिनों बातचीत के बाद उसे एक होटल में बुलाकर उसके साथ नरेश पांडे ने जबरन शारीरिक संबंध बनाये। जब नौकरी के संबंध में बातचीत की तो उसे फिलहाल रिजार्ट का निर्माण कार्य चलने की बात कहकर टाल दिया। इस बीच नरेश पांडे ने उसका सोना गिरवी रखने का कारोबार होने की बात कहते हुए सोने के एवज में हर माह कुछ रकम देने का प्रलोभन दिया।

घर की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होने के कारण उसने शादी व उसके बाद खरीदा गए करीब 18 ताेला सोने के गहने नरेश पांडे को दे दिये। लेकिन इसके बाद नरेश पांडे ने न उसे हर माह कोई रुपये दिये और न ही कोई नौकरी दिलाई।

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यहां तक कि उसका फोन उठाना भी बंद कर दिया। दो माह पूर्व नरेश पांडे ने खुद उसे फोन कर उसके गहने वापस करने की बात बताई। लेकिन इसी बीच इंटरनेट मीडिया व समाचार पत्रों में उसके गिरफ्तारी की बात सामने आई तो उसे भी पुलिस तक पहुंचने की हिम्मत मिली। कोतवाल राजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि घटनास्थल देहरादून का होने के कारण महिला की शिकायत पर नरेश पांडे के विरुद्ध बीएनएस की धारा 64, 351 के तहत जीरो एफआईआर दर्ज कर मामला राजपुरा थाने को हस्तांतरित कर दिया गया है।