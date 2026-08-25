नैनीताल : भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष की बढ़ीं मुश्किलें, देहरादून की महिला ने दर्ज कराई शारीरिक शोषण और ठगी की zero FIR

जागरण संवाददाता, नैनीताल। यौन शोषण व गर्भपात के आरोपों के बाद पोक्सों मामले में जेल में बंद भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष की मुश्किलें और बढ़ गई है। एक युवती एक नाबालिग किशोरी के बाद अब देहरादून की एक महिला ने पुलिस तक पहुंच नरेश पांडे पर यौन शोषण व सोने के गहने ठगने के आरोप लगाए है। शिकायत पर पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर मामला देहरादून हस्तांतरित कर दिया है।

देहरादून निवासी महिला ने मल्लीताल कोतवाली पहुंचे शिकायती पत्र दिया है कि वह देहरादून के एक मॉल में काम करती थी। इस बीच नरेश पांडे अपने अंगरक्षकों के साथ खरीदारी के लिए आया करता था। जहां जान पहचान के बाद उसने अच्छी जगह नौकरी दिलाने की मांग की तो नरेश पांडे ने उसे देहरादून स्थित अपने रिजार्ट में नौकरी दिलाने की बात कही।

कुछ दिनों बातचीत के बाद उसे एक होटल में बुलाकर उसके साथ नरेश पांडे ने जबरन शारीरिक संबंध बनाये। जब नौकरी के संबंध में बातचीत की तो उसे फिलहाल रिजार्ट का निर्माण कार्य चलने की बात कहकर टाल दिया। इस बीच नरेश पांडे ने उसका सोना गिरवी रखने का कारोबार होने की बात कहते हुए सोने के एवज में हर माह कुछ रकम देने का प्रलोभन दिया।