जिंदगी की जंग हार गया फाटो का भोला बाघ, ढेला रेस्क्यू सेंटर में थमी सांसें
तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फाटो रेंज से रेस्क्यू किए गए नर बाघ भोला की ढेला रेस्क्यू सेंटर में उपचार के दौरान मौत हो गई। गंभीर शारीरिक स्थिति और गहरे जख्मों के बावजूद डॉक्टरों की कोशिशें नाकाम रहीं, एनटीसीए गाइडलाइंस के तहत पोस्टमार्टम किया जा रहा है।
HighLights
फाटो रेंज से रेस्क्यू किए गए नर बाघ भोला की मौत
ढेला रेस्क्यू सेंटर में उपचार के दौरान नहीं बचाई जा सकी जान
गहरे जख्मों और गंभीर हालत में किया गया था रेस्क्यू
जागरण संवाददाता, रामनगर। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फाटो रेंज से बेहद गंभीर हालत में रेस्क्यू किए गए भोला नर बाघ की उपचार के दौरान मौत हो गई है।
कार्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला स्थित वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर में डाक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद बाघ को बचाया नहीं जा सका। भोला बाघ को 25 जून को तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फाटो रेंज से रेस्क्यू किया गया था, तब उसकी शारीरिक स्थिति अत्यंत नाजुक और चिंताजनक थी।
बाघ के शरीर पर गहरे जख्म थे, जिसे देखते हुए उसे तुरंत ढेला रेस्क्यू सेंटर शिफ्ट किया गया था। पशु चिकित्सक दुष्यंत शर्मा बाघ की निगरानी कर रहे थे। उपचार के दौरान बाघ की स्थिति नहीं सुधरी। बाघ ने दम तोड़ा दिया। एनटीसीए की गाइडलाइंस के तहत बाघ के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है।