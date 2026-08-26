जिंदगी की जंग हार गया फाटो का भोला बाघ, ढेला रेस्क्यू सेंटर में थमी सांसें

जागरण संवाददाता, रामनगर। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फाटो रेंज से बेहद गंभीर हालत में रेस्क्यू किए गए भोला नर बाघ की उपचार के दौरान मौत हो गई है।

कार्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला स्थित वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर में डाक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद बाघ को बचाया नहीं जा सका। भोला बाघ को 25 जून को तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फाटो रेंज से रेस्क्यू किया गया था, तब उसकी शारीरिक स्थिति अत्यंत नाजुक और चिंताजनक थी।