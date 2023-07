Uttarakhand: विशेष प्राथमिक अध्यापक के 380 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक, अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद

हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापक प्राथमिक (विशेष अध्यापक) के लिए जारी 380 पदों की विज्ञप्ति को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने नेशनल काउंसिल आफ टीचर्स एजुकेशन (एनसीटीई) को भी इस मामले में विचार करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी। सरकार को 2012 की नियमावली में संशोधन जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

