कराटे फेडरेशन के विवाद में एशियन गेम्स के लिए नहीं मिला अपना कोच, सरकारी पर भी संशय

ललित मोहन बेलवाल, हल्द्वानी। कराटे में फेडरेशन के विवाद का खामियाजा खिलाड़ियों को भुगतना पड़ रहा है। एशियन गेम्स के लिए चयनित हल्द्वानी के चेतन भट्ट और हरियाणा की अलीशा चौधरी को इंडियन ओलिंपिक एसोसिएशन (आइओए) से बार-बार गुहार लगाने के बाद भी अपना कोच ले जाने की अनुमति नहीं मिली है और न ही अब तक सरकारी कोच मिलने की जानकारी दी गई है। एशियन गेम्स शुरू होने में महज एक सप्ताह का समय बचा है। दोनों को 15 सितंबर को रवाना होना है।



एशियन गेम्स में 84 किलो भारवर्ग में चेतन और 55 किलो में अलीशा दावेदारी पेश करेंगी। चूंकि कराटे में अलग-अलग संगठनों ने खुद के नेशनल फेडरेशन होने का दावा किया इसलिए आइओए ने किसी भी संगठन को फेडरेशन की मान्यता नहीं दी है। अब मान्यता के अभाव में खिलाड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

चेतन भट्ट ने बताया कि उन्होंने अपने कोच वीरेंद्र राठौर को साथ ले जाने के लिए आइओए को कई मेल किए हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दरअसल, अपना कोच ले जाने के लिए खिलाड़ी फेडरेशन के माध्यम से आइओए से गुहार लगाते हैं, लेकिन कराटे में कोई फेडरेशन है ही नहीं तो खिलाड़ियों की सुनवाई नहीं हो रही है।