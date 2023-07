टमाटर के बाद मसालों में लगा महंगाई का 'तड़का', जीरा-अजवाइन-सौंफ महंगे; 150 रुपये प्रति किलो तक बढ़े दाम

Spices Price Hike टमाटर और दालों के दाम बढ़ने के बाद अब मसालों के भी दाम बढ़ गए हैं। सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला जीरा रसोई में सबसे महंगी सामग्रियों में से एक बन गया है। गुजरात और राजस्थान में मार्च में हुई बेमौसम बारिश से जीरे का उत्पादन कम हुआ है। इस कारण यह काजू-बादाम से भी महंगा बिक रहा है।

विनय कुमार शर्मा, हल्द्वानी : Spices Price Hike: टमाटर और दालों के दाम बढ़ने के बाद अब मसालों के भी दाम बढ़ गए हैं। इसकी कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि से रसोई का बजट गड़बड़ाने लगा है। इससे दालों व सब्जियों में लगने वाला ‘तड़का’ मुसीबत में है। सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला जीरा रसोई में सबसे महंगी सामग्रियों में से एक बन गया है। इस महंगाई से गृहिणियों की रसोई का बजट बिगड़ रहा है। अजवाइन व सौंफ के दाम भी खूब बढ़े जीरे के अलावा अजवाइन व सौंफ के दाम भी खूब बढ़े हैं। ऐसे में लोग खरीदारी से पहले सोचने को मजबूर हैं। महंगाई की हालत ऐसी हो गई है कि पहले सब्जियों से टमाटर गायब हो गया तो अब बिना छौंके वाली दाल-सब्जी खाने की भी आदत लोगों को डालनी पड़ रही है। कई लोगों ने तो जीरे का इस्तेमाल ही बंद कर दिया है। गुजरात और राजस्थान में मार्च में हुई बेमौसम बारिश से जीरे का उत्पादन कम हुआ है। इस कारण यह काजू-बादाम से भी महंगा बिक रहा है। पिछले एक हफ्ते में इसकी कीमत बढ़कर 700 से 900 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। मसालों की स्थिति मसाला -पहले -अब

जीरा -550-600 - 700-750

अजवाइन -250-300 - 300-400

लौंग -1000 - 1200

लाल मिर्च- 200-250 - 275-290

बड़ी इलायची -800 - 900

राई -130 - 220

सौंफ -250 - 360

काली मिर्च -600 - 750 क्या बोले व्यापारी व महिलाएं बेमौसम बारिश और बिपरजाय तूफान से मसालों व खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा है। इस कारण जीरा, अजवाईन, सौंफ समेत कई मसाले महंगे हो गए हैं। - डा. प्रमोद अग्रवाल गोल्डी, थोक व्यापारी मिर्च मसालों की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज्यादा जीरा, अजवाइन व सौंफ के दाम बढ़े हैं। आगे इनकी कीमतों में और भी तेजी आ सकती है। - सुमित केसरवानी, रिटेल विक्रेता टमाटर के बाद मसाले महंगे होने से रसोई का बजट बिगड़ गया है। जीरा, अदरक, मिर्च, बड़ी इलायची महंगी हो गई है। हमने इनका इस्तेमाल बंद कर दिया है। - मोनिका अरोरा, गृहिणी टमाटर महंगा होने से सब्जियों में टमाटर डालना बंद कर दिया। अब जीरा समेत अन्य मसाले महंगे होने से छोंक कैसे लगाएंगे। बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। - दिव्या, गृहिणी

