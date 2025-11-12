Delhi Blast : दिल्ली धमाके के बाद पुलिस ने बढ़ाई कैंची धाम की सुरक्षा, वाहनों और होटलों की चैकिंग

संवाद सहयोगी जागरण, भवाली। दिल्ली में सोमवार को हुए बम ब्लास्ट के बाद कोतवाली पुलिस भी अलर्ट पर आ गई है। पुलिस ने सोमवार देर रात तक नगर व कैंची धाम में वाहनों, होटलों की चैकिंग की। संदिग्धों से पूछताछ की गई। वही मंगलवार को भी संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस ने पैनी नज़र बनाई रखी।

सोमवार को दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद भवाली, कैंची धाम में भी हाई अलर्ट रहा। जिस कारण कोतवाली पुलिस चौकन्नी हो गई। पुलिस ने शाम होते ही रामगढ़ तिराहे, घोड़ाखाल तिराहे, मुख्य चौराहे से आने-जाने वाहनों की बारीकी से जांच की। देर रात तक सड़को पर पुलिस गश्त करती रही। भवाली से लेकर कैंची धाम तक हर होटलों में खड़ी गाड़ियों व पर्यटकों की जांच की गई।

साथ ही संदिग्धों से सख्ती से पूछताछ की गई। वही मंगलवार को भी पुलिस ने निरन्तर चैकिंग अभियान जारी रखा। एसएसआई आसिफ खान ने बताया दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद नगर व कैंची की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हर वाहन व होटलों को चैक किया जा रहा है।