Nainital Accident: 60 फीट गहरी खाई में गिरा टेंपो ट्रैवलर, 16 घायल; कैंची धाम से लौट रहे थे दिल्ली के पर्यटक

जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर के समीपवर्ती दोगांव क्षेत्र में दिल्ली के पर्यटकों से भरा टेंपो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। वाहन में चालक समेत 16 पर्यटक सवार थे। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को रेस्क्यू कर एम्बुलेंस की मदद से सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचा दिया है। दो पर्यटकों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

चालक समेत 16 लोग थे सवार जानकारी के मुताबिक बदरपुर दिल्ली निवासी पर्यटकों का दल बाबा नीब करौरी के दर्शन करने कैंची धाम पहुंचा हुआ था। शनिवार देर रात वह टेंपो ट्रैवलर से दिल्ली लौट रहे थे। ज्योलीकोट दोगांव क्षेत्र में पहुंचे ही थे कि मटियाली बैंड पर अचानक वाहन अनियंत्रित होकर करीब 60 फीट गहरी खाई में गिर गया। हादसा होते ही सवारों की चीखपुकार मच उठी।