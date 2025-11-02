Nainital Accident: 60 फीट गहरी खाई में गिरा टेंपो ट्रैवलर, 16 घायल; कैंची धाम से लौट रहे थे दिल्ली के पर्यटक
उत्तराखंड में कैंची धाम से लौट रहे दिल्ली के पर्यटकों से भरा एक टेंपो ट्रैवलर खाई में गिर गया। दुर्घटना में कई लोगों के घायल होने की आशंका है। दुर्घटना का कारण अज्ञात है, लेकिन राहत और बचाव कार्य जारी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना उत्तराखंड में सड़क सुरक्षा के मुद्दे को उजागर करती है।
जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर के समीपवर्ती दोगांव क्षेत्र में दिल्ली के पर्यटकों से भरा टेंपो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। वाहन में चालक समेत 16 पर्यटक सवार थे। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को रेस्क्यू कर एम्बुलेंस की मदद से सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचा दिया है। दो पर्यटकों की हालत गंभीर बताई जा रही है।
चालक समेत 16 लोग थे सवार
जानकारी के मुताबिक बदरपुर दिल्ली निवासी पर्यटकों का दल बाबा नीब करौरी के दर्शन करने कैंची धाम पहुंचा हुआ था। शनिवार देर रात वह टेंपो ट्रैवलर से दिल्ली लौट रहे थे। ज्योलीकोट दोगांव क्षेत्र में पहुंचे ही थे कि मटियाली बैंड पर अचानक वाहन अनियंत्रित होकर करीब 60 फीट गहरी खाई में गिर गया। हादसा होते ही सवारों की चीखपुकार मच उठी।
पुलिस ने रेस्क्यू चलाकर निकाले घायल
राहगीरों ने हादसा होता देख तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद ज्योलीकोट चौकी इंचार्ज श्याम सिंह बोरा अन्य पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। करीब दो घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाकर घायलों को खाई से निकाला गया। जिनको 108 एम्बुलेंस की मदद से सुशीला तिवारी अस्पताल भिजवाया गया है। श्याम सिंह बोरा ने बताया कि हादसे में बदरपुर दिल्ली निवासी गौरव बंसल समेत एक अन्य पर्यटक की हालत गंभीर है।
