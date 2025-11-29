Language
    कुमाऊं मंडल में 86 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति का तोहफा, हाईस्कूल व इंटरमीडिएट पास बने बाबू

    By Kishore Joshi Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 10:40 AM (IST)

    कुमाऊं मंडल में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट पास 86 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लिपिक के पद पर पदोन्नति मिली है। शिक्षा विभाग के अनुसार, सीधी भर्ती नियमावली के तहत यह पदोन्नति हुई है, जिसमें 15% हाईस्कूल और 10% इंटरमीडिएट उत्तीर्ण कर्मचारी शामिल हैं। कर्मचारियों को 15 दिनों के भीतर नए कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। इस खबर से कर्मचारियों में खुशी की लहर है।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, नैनीताल। कुमाऊं मंडल के 86 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लिपिक वर्गीय पद पर पदोन्नति का तोहफा मिला है। यह कर्मचारी हाईस्कूल व इंटरमीडिएट पास हैं। इन कर्मचारियों में अधिकांश राज्य गठन से पहले चतुर्थ श्रेणी में नियुक्त हुए जबकि उन्होंने हाल ही में शिक्षा विभाग की ओर से पदोन्नति परीक्षा पास की है।

    कुमाऊं के हाईस्कूल, इंटर पास 86 चतुर्थ श्रेणी कर्मी बने बाबू


    शुक्रवार को अपर शिक्षा निदेशक प्रारंभिक शिक्षा गजेंद्र सिंह सौंन की ओर से जारी आदेश के अनुसार सीधी भर्ती नियमावली के अनुसार 15 प्रतिशत हाईस्कूल तथा 10 प्रतिशत की योग्यता इंटरमीडिएट उत्तीर्ण है। इन कर्मचारियों को रिक्त पद के सापेक्ष उसी स्थान या अन्यत्र नियुक्ति दी गई है। इसमें दस महिला कर्मचारी तथा 14 दिव्यांग श्रेणी के हैं। इन कर्मचारियों को नोटरी शपथपत्र के शैक्षणिक अभिलेखों का सत्यापन कर 15 दिवस के भीतर नए कार्यस्थल पर चार्ज लेना होगा।

    निर्धारित समय पर चार्ज नहीं लेने पर पदोन्नति निरस्त मानी जाएगी। यह पदोन्नतियां अस्थायी हैं और कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेंगी। विभाग की ओर से जारी पदोन्नति सूची से कर्मचारियों में खुशी व्याप्त है और उन्होंने विभाग के साथ ही सरकार का आभार प्रकट किया है।