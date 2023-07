Nainital News: कुमाऊं में बारिश में मलबा आने व भूस्खलन से 64 सड़कें बंद, 24 घंटे में आपदा से 2 की मौत; 2 घायल

कुमाऊं में मानसूनी बारिश से सड़कों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। भूस्खलन व मलबा आने से मंडल में 64 सड़कों पर यातायात बंद है जिससे हजारों ग्रामीणों का जिला मुख्यालय से संपर्क कटा है। काशीपुर में मकान क्षतिग्रस्त होने से दो लोगों की मौत हो गई जबकि दो घायल हैं। मंडलायुक्त दीपक रावत ने सभी जिलाधिकारियों से युद्धस्तर पर सड़कों को खोलने के निर्देश दिए हैं।

कुमाऊं में बारिश में मलबा आने व भूस्खलन से 64 सड़कें बंद

जागरण संवाददाता, नैनीताल: कुमाऊं में मानसूनी बारिश से सड़कों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। भूस्खलन व मलबा आने से मंडल में 64 सड़कों पर यातायात बंद है, जिससे हजारों ग्रामीणों का जिला मुख्यालय से संपर्क कटा है। काशीपुर में मकान क्षतिग्रस्त होने से दो लोगों की मौत हो गई जबकि दो घायल हैं। मंडलायुक्त दीपक रावत ने सभी जिलाधिकारियों से युद्धस्तर पर सड़कों को खोलने तथा आपदा से हुए नुकसान की क्षति का आंकलन कर प्रभावितों को अहेतुक राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। नैनीताल में 15 सड़कों पर यातायात बंद अपर आयुक्त जीवन सिंह नागन्याल ने बताया कि बारिश से नैनीताल जिले में 1264 में से 15 सड़कों पर यातायात बंद है, इसमें ग्रामीण मार्ग 11, राज्य मार्ग तीन व जिला मार्ग एक है। जबकि अल्मोड़ा में 530 में से 15 ग्रामीण सड़कों सहित 15, पिथौरागढ़ में 419 में से दस ग्रामीण मार्ग सहित एक बार्डर मार्ग, ऊधमसिंह नगर में कोई मार्ग बंद नहीं है। बागेश्वर में 140 सड़कों में से छह, चंपावत में 424 में से 17 मार्ग, इसमें ग्रामीण मार्ग 12 हैं। कुमाऊं में काशीपुर में मिस्सरवाला में लगातार बारिश से नसीर अहमद पुत्र वजीर शाह व मोहम्मदी पत्नी नसीर अहमद की दबकर मौत हो गई। जबकि मंतशा नवासी नसीर अहमद व नसीर अहमद पुत्र वजीर शाह गंभीर रूप से घायल हैं। अब तक आपदा में 282 पशुओं की मौत हुई है, इसमें 24 घंटे में चंपावत जिले में मृत दो पशु शामिल हैं। अब तक चार भवन पूरी तरह, 23 आंशिक जबकि तीन तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त हुए हैं। नैनीताल जिले में बंद मार्ग, डेढ़ घंटे बंद रहा हल्द्वानी मार्ग जिले में नैनीताल-किलबरी, काठगोदाम-हैड़ाखान मार्ग बड़े वाहनों के लिए बंद हैं जबकि नैनीताल राजभवन मार्ग, डालकन्यां-डबरा, रातीघाट-बुढ़लाकोट, हरतपा-हली, नोने ब्यासी मार्ग, ढोलीगांव-ढैना मार्ग,, ढोलीगांव-भींड़ापानी, भल्यूटी मार्ग, फतेहपुर-बेलबसानी, कौंता-हरीशताल मार्ग बंद है। नैनीताल-हल्द्वानी मार्ग पर एरीज बैंड पर पेड़ गिरने से करीब सवा 11 बजे बंद हो गया और दोनों तरफ सैड़कों वाहन फंस गए। सूचना पर वन विभाग की टीम भी पहुंच गई और यात्रियों की मदद से पेड़ हटाया गया। इस वजह से करीब डेढ़ घंटे तक यातायात ठप रहा।

Edited By: riya.pandey