हल्द्वानी: वीडियोग्राफी कर लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौत, परिवार में शोक

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। शादी समारोह से वीडियोग्राफी करके घर को आ रहे स्कूटी सवार योगेश कुमार को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। सड़क हादसे में योगेश की मौत हो गई है। पोस्टमार्टम हाउस में योगेश के परिवार वालों का जमावड़ा लगा हुआ है।

मूल रूप से मुक्तेश्वर बवियाड़ के रहने वाले काश्तकार कृष्णा चंद हल्द्वानी के रामपुर रोड में परिवार के साथ चंदन विहार में रहते हैं। उनके चार बच्चे हैं। जिसमें सबसे छोटा बेटा 22 वर्षीय योगेश कुमार वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी का शौक रखता था। शादी समारोह में वह वीडियोग्राफी करता था। नौ दिसंबर की रात को भी वह शादी से वीडियोग्राफी करके घर को लौट रहा था। इतने में देवलचौड़ स्थित श्याम गार्डन के पास जैसे ही स्कूटी सवार योगेश पहुंचा। उसे सामने से आ रहे किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी।

योगेश के घायल होने की सूचना मिलते ही आनन फानन में ही स्वजन ने योगेश को रात करीब 12 बजे डा. सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद योगेश का अस्पताल में एक दिन तक इलाज चला। जहां उपचार के दौरान योगेश ने 10 दिसंबर की रात दम तोड़ दिया। योगेश की मौत पर शुक्रवार की सुबह मोर्चरी में परिवार वालों का जमावड़ा लग गया।