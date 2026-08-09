नैनीताल में 15 फीट लंबा अजगर दिखने से दहशत, एनाकोंडा जैसा विशाल

संवाद सहयोगी, भवाली। नैनीताल जिले में ओखलकांडा ब्लाक के हरीशताल में शनिवार को गांव के पास विशाल अजगर दिखने पर गांव में दहशत फैल गई। लोग इसे एनाकोंडा कहते दिखे। लोगों ने कहा कि उन्होंने पहली बार इतना विशाल अजगर देखा। ग्रामीणों अजगर आने कि सूचना वन विभाग को दी।