उत्तराखंड हाई कोर्ट शिफ्टिंग: बेल बाबा में कटेंगे 123 पेड़, उखाड़े जाएंगे हजारों पौधे

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। बेल बाबा मंदिर के सामने प्रस्तावित जिस जमीन पर हाई कोर्ट का निर्माण होना है, वहां पर 123 पेड़ काटे जाएंगे। इसके साथ ही वहां से हजारों पौधे भी उखाड़े जाएंगे। इसके साथ ही जमीन और पेड़ों की कीमत का भी आकलन किया जा रहा है।

तराई केंद्रीय वन प्रभाग की भाखड़ा रेंज के अंतर्गत आने वाली इस जमीन पर हाई कोर्ट बनाने के लिए पिछले महीने कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। अब यहां पर जमीन चिह्नित करने के लिए प्रशासन, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और वन विभाग की टीम की ओर से अलग-अलग चरण में सर्वे किया जा रहा है। यहां पर 123 पेड़ आ रहे हैं जो काटे जाएंगे।